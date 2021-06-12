Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики Стефанос Циципас«Ролан Гаррос». Циципас в финале, Надаль играет с Джоковичем Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты
  • 19:46
    • Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 11:49
    • Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
  • 13:22
    • Карасев будет резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония
  • 12:45
    • Кудряшов занимается по индивидуальной программе перед матчем с Бельгией
  • 12:33
    • Защитник сборной Финляндии: Матч с Россией — лучший шанс взять три очка
  • 12:20
    • Пресс-атташе сборной России: Мостовой в ужасном психологическом состоянии
  • 11:11
    • «Динамо» объявило о переходе Комличенко в «Ростов»
    Все новости спорта

    Сможет ли Павлюченкова выиграть «Ролан Гаррос»?

    Крейчикова — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.15) и ставки на финал «Ролан Гаррос» 12 июня 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 12 июня в Париже, начало — в 16:00 мск. Крейчикова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Крейчикова ранее пять раз выигрывал турнир «Большого шлема» в паре и миксте, но в одиночном разряде так далеко она дошла впервые.

    Пока что на этом турнире Барбора проиграла лишь два сета. Один из них в матче первого круга против соотечественницы Кристины Плишковой.

    После этого 25-летняя теннисистка легко выиграла у Екатерины Александровой, Элины Свитолиной, Слован Стивенс и Кори Гауфф. В этих матчах у нее вообще не было проблем.

    А в полуфинале Крейчикова одержала невероятную победу над Марией Саккари. Чешка взяла решающий третий сет со счетом 9:7, отыграв перед этим матчбол.

    Павлюченкова

    Впервые дошла до финала на «Большом шлема» и Павлюченкова. Удивительно, что это произошло в тот момент, когда Настя уже особенно и не рассчитывала, что однажды будет бороться за столь серьезный трофей.

    Также интересно, что россиянка смогла пробиться в финал на турнире «БШ» только с 52-й попытки — и это рекорд.

    В полуфинале Павлюченкова одержала победу над Тамарой Зиданшек. На этот раз ей хватило двух сетов — 7:5, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим у Насти были тяжелейшие матчи против Арины Соболенко, Виктории Азаренко и Елены Рыбакиной. Во всех случаях российская теннисистка дожала соперниц только в третьей партии.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикова в этом матче можно поставить за 1.86, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Возможно, не все знают, что не так давно Павлюченкова начала тренироваться под руководством своего брата Александра. «Он меня учит читать игру, как это странно ни звучит. Я, наверное, часто и много до этого уходила в эмоции во время матча и без дисциплины следовала плану игры, либо его вообще раньше не было», — так она описывала сотрудничество с братом после победы над Зиданшек.

    И мы не сомневаемся, что Насте обязательно подскажут, что в матче с Крейчиковой самое главное — не позволять ей бить с форхэнда. Это страшная пушка. И при этом очень точная.

    В остальном же Павлюченкова вряд ли уступает сопернице.

    Ставка — победа Павлюченковой за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гана — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Александр Соболев и Георгий Джикия
  • Финальный аккорд перед Евро-2020 дался нелегко. Россия минимально обыграла Болгарию и потеряла основного защитника
    • 23:18 05/06/2021
    Крейчикова — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.06.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Павлюченкова выиграть «Ролан Гаррос»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры