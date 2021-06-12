Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 12 июня в Париже, начало — в 16:00 мск. Крейчикова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова ранее пять раз выигрывал турнир «Большого шлема» в паре и миксте, но в одиночном разряде так далеко она дошла впервые.

Пока что на этом турнире Барбора проиграла лишь два сета. Один из них в матче первого круга против соотечественницы Кристины Плишковой.

После этого 25-летняя теннисистка легко выиграла у Екатерины Александровой, Элины Свитолиной, Слован Стивенс и Кори Гауфф. В этих матчах у нее вообще не было проблем.

А в полуфинале Крейчикова одержала невероятную победу над Марией Саккари. Чешка взяла решающий третий сет со счетом 9:7, отыграв перед этим матчбол.

Павлюченкова

Впервые дошла до финала на «Большом шлема» и Павлюченкова. Удивительно, что это произошло в тот момент, когда Настя уже особенно и не рассчитывала, что однажды будет бороться за столь серьезный трофей.

Также интересно, что россиянка смогла пробиться в финал на турнире «БШ» только с 52-й попытки — и это рекорд.

В полуфинале Павлюченкова одержала победу над Тамарой Зиданшек. На этот раз ей хватило двух сетов — 7:5, 6:3.

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Перед этим у Насти были тяжелейшие матчи против Арины Соболенко, Виктории Азаренко и Елены Рыбакиной. Во всех случаях российская теннисистка дожала соперниц только в третьей партии.

Прогноз и ставка

На Крейчикова в этом матче можно поставить за 1.86, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.15.

Возможно, не все знают, что не так давно Павлюченкова начала тренироваться под руководством своего брата Александра. «Он меня учит читать игру, как это странно ни звучит. Я, наверное, часто и много до этого уходила в эмоции во время матча и без дисциплины следовала плану игры, либо его вообще раньше не было», — так она описывала сотрудничество с братом после победы над Зиданшек.

И мы не сомневаемся, что Насте обязательно подскажут, что в матче с Крейчиковой самое главное — не позволять ей бить с форхэнда. Это страшная пушка. И при этом очень точная.

В остальном же Павлюченкова вряд ли уступает сопернице.

Ставка — победа Павлюченковой за 2.15.