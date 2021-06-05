Украинка Элина Свитолина сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 5 июня в Париже, начало — в 13:00 мск. Крейчикова — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова второй раз в карьере дошла на «Ролан Гаррос» до третьего раунда. Но, как мы ранее уже писали, ее успехи на старте турнира нельзя назвать сюрпризом.

Как раз перед стартом французского мэйджора Барбора выиграла турнир в Страсбурге. Кроме того, чешская теннисистка здорово выступила в Риме, где едва не обыграла Игу Швентек.

В Париже Крейчикова стартовала с победы над Кристиной Плишковой. 33-я ракетка мира отдала первый сет, но потом спокойно сделала камбэк.

А во втором круге Барбора легко выиграла у Екатерины Александровой — 6:2, 6:3.

Свитолина

Тем временем Свитолина очень уверенно провела первые матчи. Сложно сказать, какие у нее перспективны, но Элина из тех, кто может удивить абсолютно в любой момент.

В первом круге украинка выиграла у 17-летней француженки Осеан Бабель — 6:2, 7:5.

Во втором матче ее соперницей стала Энн Ли. Первый сет Элина взяла со счетом 6:0, а во втором на корте была борьба — 6:4.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Свитолина трижды доходила на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала — в 2015, 2017 и 2020 году.

Прогноз и ставка

На Крейчикову можно поставить за 2.13, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.78.

Крейчикова в порядке, но то же самое можно сказать и про ее соперницу. К тому же, у Свитолиной очень внушительный опыт, который должен помочь ей в предстоящем матче.

Не факт, что в двух сетах, но, скорее всего, Элина пройдет дальше.

Ставка — победа Свитолиной за 1.78.