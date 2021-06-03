Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня в Париже, начало — в 13:30 мск. Александрова — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Александрова в первом круге одержала уверенную победу над Винус Уильямс. Игра показала, что легенде в свои 40 лет уже действительно непросто играть на таком уровне.

Если в первом сете американка еще хоть как-то пыталась сопротивляться, то во втором все сразу стало ясно. В итоге — 6:3, 6:1, в пользу Екатерины, которая третий год подряд стартовала в Париже с победы.

Результат абсолютно не удивил, весной Александрова провела ряд очень успешных матчей, в том числе на грунте. Ну а самое главное, что в этом году она уже побеждала даже таких соперниц, как Симона Халеп и Ига Швентек.

Крейчикова

Крейчикова перед «Ролан Гаррос» стала победительницей турнира в Страсбурге. В решающем матче она обыграла румынку Сорану Кырстю.

А в середине мая Барбора едва не выиграла у Иги Швентек в третьем круге на крупном турнире в Риме. Польская теннисистка чудом ушла от поражения, отыграв два матчбола.

Еще один успешный турнир Крейчикова провела в первой половине марта в Дубае. Там она добралась до финала, где уступила Гарбин Мугурусе.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В прошлом году Крейчикова дошла на «Ролан Гаррос» до четвертого круга.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.62.

Теннисистки в этом сезоне уже успели обменяться победами. Сначала Александрова обыграла Крейчикову на Australian Open, а потом, не так давно, уступила ей в Страсбурге.

Надо сказать, что Барбора сейчас в очень хорошей форме. Так что тут вряд ли стоит «заряжать» на победу Александровой. Вариант со ставкой на исход лучше обойти стороной.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Есть все-таки опасения, что Александрова возьмет максимум один сет. Чересчур уж убедительно выглядит ее соперница на грунте.