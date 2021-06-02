Швейцарец Роджер Федерер сыграет против хорвата Марина Чилича во втором круге Открытого чемпионат Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Чилич — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Для Чилича выход во второй круг «Ролан Гаррос» уже можно считать успехом. Во всяком случае, в текущем сезоне даже одна победа означает, что он не зря приезжал на турнир. А уже тем более на турнир «Большого шлема».

В первой половине мая Марин прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме, обыграв Александра Бублика. После этого было поражение от Стефаноса Циципаса.

А вот в Женеве Чилич сразу же проиграл Доминику Штрикеру, для которого это был дебютный матч на уровне ATP. И это не единственный случай, когда хорват уступил в стартовом матче.

Лучшим результатом Чилича в этом году пока что остается выход в полуфинал на турнире в португальском Эшториле.

Федерер

Легенда не разочаровал. Во всяком случае, в первом круге Федерер сыграл идеально, прям как в лучшие годы.

Роджер начал турнир с уверенной победы над Денисом Истоминым — 6:2, 6:4, 6:3. Даже по счету видно, что швейцарец сделал все максимально четко.

Но если что, вот несколько приятных фактов. По ходу матча Федерер выполнил 48 виннерсов при всего 20 невынужденных ошибках, а у его соперника не было ни одного брейк-пойнта.

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Ну и сам Роджер признался, что остался доволен своей игрой.

«Было здорово начать турнир матчем против соперника, которого я хорошо знаю. Сегодня я действовал разнообразно, ходил к сетке, быстро захватывал преимущество в каждом сете. Это было здорово», — сказал 39-летний Федерер после игры.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 2.73, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.48.

Марин даже в лучшие годы все время проигрывал легенде. В десяти матчах против Роджера у него девять поражений. Ну а сейчас тем более сложно представить, что Чилич остановит Федерера.

Роджер действительно показал очень классный теннис в игре с Истоминым. Такая игра не может не вселять оптимизм.

Ставка — победа Федерера за 1.48. И этого будет достаточно. Выиграет в трех сетах — просто поаплодируем легендарном теннисисту. В четырех — то же самое. Ну а мы не будем мудрить.