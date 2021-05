Для Чилича выход во второй круг «Ролан Гаррос» уже можно считать успехом. Во всяком случае, в текущем сезоне даже одна победа означает, что он не зря приезжал на турнир. А уже тем более на турнир «Большого шлема».

В первой половине мая Марин прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме, обыграв Александра Бублика. После этого было поражение от Стефаноса Циципаса.

А вот в Женеве Чилич сразу же проиграл Доминику Штрикеру, для которого это был дебютный матч на уровне ATP. И это не единственный случай, когда хорват уступил в стартовом матче.

Лучшим результатом Чилича в этом году пока что остается выход в полуфинал на турнире в португальском Эшториле.

Легенда не разочаровал. Во всяком случае, в первом круге Федерер сыграл идеально, прям как в лучшие годы.

Роджер начал турнир с уверенной победы над Денисом Истоминым — 6:2, 6:4, 6:3. Даже по счету видно, что швейцарец сделал все максимально четко.

You just love to see it 😍#RolandGarros | @rogerfederer pic.twitter.com/4SXeIdPxqP