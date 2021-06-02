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    Сможет ли Федерер пройти Чилича на «Ролан Гаррос»?

    Чилич — Федерер. Прогноз (к. 1.48) и ставки на «Ролан Гаррос» 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Федерер
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    Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер сыграет против хорвата Марина Чилича во втором круге Открытого чемпионат Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Чилич — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Для Чилича выход во второй круг «Ролан Гаррос» уже можно считать успехом. Во всяком случае, в текущем сезоне даже одна победа означает, что он не зря приезжал на турнир. А уже тем более на турнир «Большого шлема».

    В первой половине мая Марин прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме, обыграв Александра Бублика. После этого было поражение от Стефаноса Циципаса.

    А вот в Женеве Чилич сразу же проиграл Доминику Штрикеру, для которого это был дебютный матч на уровне ATP. И это не единственный случай, когда хорват уступил в стартовом матче.

    Лучшим результатом Чилича в этом году пока что остается выход в полуфинал на турнире в португальском Эшториле.

    Федерер

    Легенда не разочаровал. Во всяком случае, в первом круге Федерер сыграл идеально, прям как в лучшие годы.

    Роджер начал турнир с уверенной победы над Денисом Истоминым — 6:2, 6:4, 6:3. Даже по счету видно, что швейцарец сделал все максимально четко.

    Но если что, вот несколько приятных фактов. По ходу матча Федерер выполнил 48 виннерсов при всего 20 невынужденных ошибках, а у его соперника не было ни одного брейк-пойнта.

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    Ну и сам Роджер признался, что остался доволен своей игрой.

    «Было здорово начать турнир матчем против соперника, которого я хорошо знаю. Сегодня я действовал разнообразно, ходил к сетке, быстро захватывал преимущество в каждом сете. Это было здорово», — сказал 39-летний Федерер после игры.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 2.73, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.48.

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    Марин даже в лучшие годы все время проигрывал легенде. В десяти матчах против Роджера у него девять поражений. Ну а сейчас тем более сложно представить, что Чилич остановит Федерера.

    Роджер действительно показал очень классный теннис в игре с Истоминым. Такая игра не может не вселять оптимизм.

    Ставка — победа Федерера за 1.48. И этого будет достаточно. Выиграет в трех сетах — просто поаплодируем легендарном теннисисту. В четырех — то же самое. Ну а мы не будем мудрить.

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