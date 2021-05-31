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    Сможет ли Рублев пройти первый круг на «Ролан Гаррос»?

    Штруфф — Рублев. Прогноз (к. 1.83) и ставки на «Ролан Гаррос» 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Ян-Леннарда Штруффа в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая в Париже — начало в 12:00 мск. Штруфф — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф неплохо подготовился к французскому мэйджору. Весной немец выступил на шести грунтовых турнирах.

    А на одном из них — в Мюнхене — ему даже удалось дойти до финала. В решающем матче Ян-Леннард уступил грузину Николозу Басилашвили.

    В остальных случаях результаты были поскромнее. Например, на «Мастерсе» в Риме Штруфф смог пройти первый круг, а в Монте-Карло и Мадриде — нет.

    На этой неделе 42-я ракетка мира выиграл один матч на турнире в Парме. После победы над итальянцем Флавио Коболли немец уступил Томми Полу.

    В 2019 году Штруфф дошел до четвертого круга на «Ролан Гаррос». Это его лучший результат на турнире «Большого шлема» в Париже.

    Рублев

    Тем временем Рублев очень мощно начал грунтовую часть сезона. В середине апреля россиянин сыграл в финале «Мастерса» в Монте-Карло. В четвертьфинале он сенсационно сокрушил Рафу Надаля. В решающем матче Андрей уступил Стефаносу Циципасу.

    Но потом что-то пошло не так. В Барселоне Рублев проиграл в четвертьфинале Яннику Синнеру.

    На «Мастерсе» в Мадриде Андрей и вовсе вылетел уже после третьего круга, впервые в сезоне проиграв до четвертьфинала. На этот раз он уступил Джону Изнеру, так и не справившись с мощной подачей американца.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В Риме Рублев снова притормозил после четвертьфинала. Теперь он проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, несмотря на то, что взяла первый сет.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 7.60, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.10.

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    Ранее в этом сезоне Рублев уже играл против немца на Кубке ATP и на «Мастерсе» в Риме. И в обоих случаях Штруфф уступил, но смог взять по сету.

    Скорее всего, Рублев снова выиграет, но вряд ли всухую. Пока что россиянину не удается проводить матчи на стабильно высоком уровне.

    Ставка — Штруфф выиграет хотя бы один сет за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 2.27.

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