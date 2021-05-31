Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против бельгийца Давида Гоффена в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 18:00 мск. Музетти — Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Музетти пока что стоит в рейтинге на 76 месте, но очевидно, что уже в ближайшем будущем этот парень будет в топ-50.

19-летний теннисист проводит очень классный сезон. Пока что он не так хорош как его соотечественник Янник Синнер (ему тоже всего лишь 19), где-то не хватает стабильности и опыта, но вряд ли кто-то станет спорить, что у него большое будущее.

На турнире в Лионе Музетти выиграл у не менее талантливых Феликса Оже-Альяссима и Себастьяна Корды, а в полуфинале взял сет у Стефаноса Циципаса. Решающую партию итальянец проиграл греку со счетом 0:6, но к этому надо относиться с пониманием. Лоренцо пока сложно играть против топового Циципаса.

В этом сезоне Музетти не смог пройти первый круг только на одном грунтовом турнире. На «Мастерсе» в Монте-Карло итальянец уступил Аслану Карацеву.

Гоффен

Гоффен занимает 13-е место, но его результаты далеко не всегда соответствуют положению в рейтинге.

В этом сезоне бельгиец чересчур нестабилен. Например, в конце февраля Давид выиграл турнир в Монпелье, но в Роттердаме и Дохе смог дойти только до второго круга. А в Майами и Дубае и вовсе уступил уже в стартовом матче.

Та же история была и на грунтовых турнирах. В середине апреля Гоффен обыграл Александра Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. А вот в Барселоне и Риме 30-летний теннисист одержал по одной победе.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Перед «Ролан Гаррос» Гоффен заглянул в Лион, где сразу же проиграл Аляжу Бедене.

Лучшим результатом Гоффена на «Ролан Гаррос» остается выход в четвертьфинал в 2016 году.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 1.65, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.29.

И, пожалуй, с таким раскладом можно согласиться. Напористый итальянец станет большой проблемой для нестабильного Гоффена.

Ставка — победа Музетти + тотал сетов больше 3,5 за 2.63.

Также можно рассмотреть ставку просто на тотал сетов больше 3,5 за 1.53.