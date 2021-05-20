Француз Гаэль Монфис сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге на турнире в Лионе. Матч пройдет 20 мая, начало — в 11:30 мск. Монфис — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Свершилось, Монфис наконец-то выиграл и прервал свою катастрофическую серию поражений.

После 15 месяцев без побед Гаэль обыграл в первом круге лионского турнира Тиаго Сейбота Уайлда — 7:5, 6:4. Перед этим он уступил в восьми матчах кряду.

Монфису при этом чуть-чуть повезло. Изначально он должен был встретиться с Ллойдом Харрисом, но южноафриканец снялся в день матча из-за травмы.

Это был всего лишь четвертый матч 34-летнего Монфиса в текущем сезоне.

Нисиока

Тем временем Нисиока в первом раунде одержал победу над французом Уго Эмбером. Японец уступил в первой партии, но потом неожиданно для всех совершил камбэк.

Перед этим Есихито выступил на «Мастерсе» в Риме. В основную сетку он попал только благодаря отказу одного из участников. В квалификации же Нисиока во втором раунде проиграл Камилу Майхржаку. А в первом круге его легко разгромил венгр Мартон Фучович, отдавший сопернику лишь два гейма.

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Почти такая же история была в Мадриде. Во втором раунде квалификации соперник Нисиоки не смог продолжить матч из-за травмы. Но после этого японец одержал уверенную победу над Филипом Краиновичем. А вот против норвежца Каспера Рууда он был бессилен — 1:6, 2:6.

Прогноз и ставка

На Монфиса можно поставить за 1.53, победу Нисиоки в этом матче букмекеры предлагают за 2.57.

Все будет зависеть от настроя Монфиса. Если он будет в порядке, японец вряд ли сможет взять хотя бы сет. Нисиока все-таки больше любит играть на харде, грунт не его покрытие.

Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Нисиоки меньше 11,5 за 2.00.