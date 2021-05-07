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    Соболенко возьмет реванш у Барти?

    Барти — Соболенко. Прогноз (к. 2.16) и ставки на турнир в Мадриде 7 мая 2021 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против австралийки Эшли Барти в финале крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:30 мск. Барти — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти сыграет уже в четвертом финале в этом году. Ранее австралийка выиграла титулы в Мельбурне, Майами и Штутгарте.

    В Мадриде Эшли до сих пор отдала лишь два сета. Как ни странно, но один из них первая ракетка мира проиграла в матче второго круга против словенки Тамары Зиданшек.

    В четвертьфинале Барти пришлось провести на корте три сета в матче с Петрой Квитовой.

    А вот остальных соперниц Эшли обыграла в двух сетах, в том числе действующую чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швентек.

    В полуфинале Барти одержала победу над испанкой Паулой Бадосой.

    Соболенко

    Соболенко, независимо от того, как завершится предстоящий финал, на следующей неделе дебютирует в топ-5. В случае поражения от Барти она станет пятой ракеткой мира, а в случае победы — четвертой.

    По ходу турнира в Мадриде Арина проиграла лишь 18 геймов и пока что не отдала ни одного сета. Ни одна из соперниц не смогла выиграть у нее больше трех геймов за сет.

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    Соболенко легко выиграла у Веры Звонаревой, Дарьи Касаткиной, Джессики Пегулы, Элизы Мертенс и Анастасии Павлюченковой.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.76, а на победу Соболенко — за 2.16.

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    Это будет уже второй за последние две недели финал между Барти и Соболенко. В конце апреля Арина уступила австралийке в решающем матче на турнире в Штутгарте.

    Австралийка тогда проиграла первый сет, но в итоге сделала эффектный камбэк — 3:6, 6:0, 6:3.

    Но на этот раз Соболенко возьмет реванш. Белорусская теннисистка проводит невероятный турнир, и будет странно, если он завершится для нее поражением в финале.

    Ставка — победа Соболенко за 2.16.

    На победу Арины в двух сетах можно поставить за 3.52.

    На данный момент счет в противостоянии 4-3 в пользу Барти. Нельзя сказать, что Соболенко не умеет играть против австралийки.

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