Барти
Барти сыграет уже в четвертом финале в этом году. Ранее австралийка выиграла титулы в Мельбурне, Майами и Штутгарте.
В Мадриде Эшли до сих пор отдала лишь два сета. Как ни странно, но один из них первая ракетка мира проиграла в матче второго круга против словенки Тамары Зиданшек.
В четвертьфинале Барти пришлось провести на корте три сета в матче с Петрой Квитовой.
А вот остальных соперниц Эшли обыграла в двух сетах, в том числе действующую чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швентек.
В полуфинале Барти одержала победу над испанкой Паулой Бадосой.
Соболенко
Соболенко, независимо от того, как завершится предстоящий финал, на следующей неделе дебютирует в топ-5. В случае поражения от Барти она станет пятой ракеткой мира, а в случае победы — четвертой.
По ходу турнира в Мадриде Арина проиграла лишь 18 геймов и пока что не отдала ни одного сета. Ни одна из соперниц не смогла выиграть у нее больше трех геймов за сет.
Соболенко легко выиграла у Веры Звонаревой, Дарьи Касаткиной, Джессики Пегулы, Элизы Мертенс и Анастасии Павлюченковой.
Прогноз и ставка
На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.76, а на победу Соболенко — за 2.16.
Это будет уже второй за последние две недели финал между Барти и Соболенко. В конце апреля Арина уступила австралийке в решающем матче на турнире в Штутгарте.
Австралийка тогда проиграла первый сет, но в итоге сделала эффектный камбэк — 3:6, 6:0, 6:3.
Но на этот раз Соболенко возьмет реванш. Белорусская теннисистка проводит невероятный турнир, и будет странно, если он завершится для нее поражением в финале.
Ставка — победа Соболенко за 2.16.
На победу Арины в двух сетах можно поставить за 3.52.
На данный момент счет в противостоянии 4-3 в пользу Барти. Нельзя сказать, что Соболенко не умеет играть против австралийки.