Белоруска Арина Соболенко сыграет против австралийки Эшли Барти в финале крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:30 мск. Барти — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти сыграет уже в четвертом финале в этом году. Ранее австралийка выиграла титулы в Мельбурне, Майами и Штутгарте.

В Мадриде Эшли до сих пор отдала лишь два сета. Как ни странно, но один из них первая ракетка мира проиграла в матче второго круга против словенки Тамары Зиданшек.

В четвертьфинале Барти пришлось провести на корте три сета в матче с Петрой Квитовой.

А вот остальных соперниц Эшли обыграла в двух сетах, в том числе действующую чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швентек.

В полуфинале Барти одержала победу над испанкой Паулой Бадосой.

Соболенко

Соболенко, независимо от того, как завершится предстоящий финал, на следующей неделе дебютирует в топ-5. В случае поражения от Барти она станет пятой ракеткой мира, а в случае победы — четвертой.

По ходу турнира в Мадриде Арина проиграла лишь 18 геймов и пока что не отдала ни одного сета. Ни одна из соперниц не смогла выиграть у нее больше трех геймов за сет.

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Соболенко легко выиграла у Веры Звонаревой, Дарьи Касаткиной, Джессики Пегулы, Элизы Мертенс и Анастасии Павлюченковой.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.76, а на победу Соболенко — за 2.16.

Это будет уже второй за последние две недели финал между Барти и Соболенко. В конце апреля Арина уступила австралийке в решающем матче на турнире в Штутгарте.

Австралийка тогда проиграла первый сет, но в итоге сделала эффектный камбэк — 3:6, 6:0, 6:3.

Но на этот раз Соболенко возьмет реванш. Белорусская теннисистка проводит невероятный турнир, и будет странно, если он завершится для нее поражением в финале.

Ставка — победа Соболенко за 2.16.

На победу Арины в двух сетах можно поставить за 3.52.

На данный момент счет в противостоянии 4-3 в пользу Барти. Нельзя сказать, что Соболенко не умеет играть против австралийки.