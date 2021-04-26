Испанцы Пабло Андухар и Алехандро Давидович-Фокина встретятся в первом круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 13:00 мск. Андухар — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андухар

Результаты текущего сезона говорят о том, что лучшие годы Андухара уже позади.

В этом году 35-летний теннисист смог выиграть больше одного матча только в Буэнос-Айресе. В начале марта Андухар одержал победы над Хуаном Игнасио Лондеро и Джанлукой Маджером.

На турнирах в Сантьяго и Монте-Карло Пабло вылетал уже после первого раунда.

В Барселоне Андухар в стартовом матче обыграл еще одного ветарана тура француза Жиля Симона, после чего без шансов уступил соотечественнику Роберто Баутисте-Агуту.

Давидович-Фокина

Главным успехом Давидовича-Фокины этой весной стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. 21-летний теннисист выиграл у Алекса Де Минаура, Маттео Берреттини и Люки Пуиля — у всех в двух сетах.

После этого Алехандро ждала встреча со Стефаносом Циципасом. Испанец, несмотря на проигрыш со счетом 5:7, неплохо провел первую партию, но потом решил снять из-за небольшого повреждения.

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В Барселоне Давидович-Фокина в первом раунде проиграл Александру Бублику. Матч проходил в непростой эмоциональной обстановке. Бублик, как обычно, нервировал соперника своими разговорами по ходу игры, что-то выкрикивал, постоянно чем-то был недоволен — и в итоге это сказалось на игре Алехандро, хотя в первом сете он вообще не оставил шансов оппонентов.

Прогноз и ставка

На Андухара в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.05, а на победу Давидович-Фокины — за 1.40.

У Андухара есть опыт, но уже не той скорости, что у Давидовича-Фокины. Молодой испанец имеет все шансы выиграть предстоящий матч в двух сетах. Тем более ранее, например, в Монте-Карло он побеждал куда более опасных соперников.

Ставка — победа Давидович-Фокины в двух сетах за 2.02.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Андухара меньше 10,5 за 1.91.