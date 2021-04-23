Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. Синнер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер оказался в Барселоне в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В своем первом матче итальянец легко выиграл у белоруса Егора Герасимова, отдав сопернику лишь пять геймов.

Дальше было посложнее. В третьем раунде Янник одержал победу над испанцем Роберто-Баутистой-Агутом. В первом сете все решилось только на тай-брейке, а вторую партию 19-летний теннисист забрал со счетом 6:2.

Синнер открыл грунтовый сезон в середине апреля на «Мастерсе» в Монте-Карло. Там его уже во втором раунде ждал Новак Джокович. Несмотря на все старания, 19-я ракетка мира проиграл лидеру мужского рейтинга.

Рублев

Тем временем оба матча Рублева в Барселоне получились далеко не такими простыми, как ожидалось. Может быть, это прозвучит смешно, но было ни чуть не легче, чем в игре с Рафаэлем Надалем на прошлой неделе.

В первом матче Андрей выиграл в двух сетах у Федерико Гайо. Если судить только по счету, то ничего особенного, но на самом деле игру сложно сказать, что это была легкая прогулка для россиянина.

Встреча с Альбертом Рамосом тоже получилась непростой. Более того, тут соперник и вовсе взял второй сет и очень неплохо сопротивлялся в решающей партии.

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В Монте-Карло, как известно, Рублев дошел до финала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Прогноз и ставка

Букмекеры, что довольно неожиданно, считают, что в этом матче выиграет Синнер, на которого можно поставить за 1.73. Победу Рублева предлагают за 2.15.

Сложно сказать, с чем связан именно такой расклад в линии. Глупо рассуждать о том, что Андрей не хуже соперника играет и на харде, и на грунте — достаточно посмотреть на результаты. И все станет ясно.

Синнер здорово проводит сезон, но топовый Рублев справится с ним, это очевидно. Так же, как справился с Надалем. О поражении от Циципаса тоже не забываем, но там, по всей видимости, россиянину банально не хватило правильного эмоционального настроя. Иногда это очень важно, а особенно в финале.

Ставка — победа Рублева за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.47.