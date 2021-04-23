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    Сможет ли Рублев обыграть Синнера?

    Синнер — Рублев. Прогноз (к. 2.15) и ставки на турнир в Барселоне 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. Синнер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Синнер оказался в Барселоне в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В своем первом матче итальянец легко выиграл у белоруса Егора Герасимова, отдав сопернику лишь пять геймов.

    Дальше было посложнее. В третьем раунде Янник одержал победу над испанцем Роберто-Баутистой-Агутом. В первом сете все решилось только на тай-брейке, а вторую партию 19-летний теннисист забрал со счетом 6:2.

    Синнер открыл грунтовый сезон в середине апреля на «Мастерсе» в Монте-Карло. Там его уже во втором раунде ждал Новак Джокович. Несмотря на все старания, 19-я ракетка мира проиграл лидеру мужского рейтинга.

    Рублев

    Тем временем оба матча Рублева в Барселоне получились далеко не такими простыми, как ожидалось. Может быть, это прозвучит смешно, но было ни чуть не легче, чем в игре с Рафаэлем Надалем на прошлой неделе.

    В первом матче Андрей выиграл в двух сетах у Федерико Гайо. Если судить только по счету, то ничего особенного, но на самом деле игру сложно сказать, что это была легкая прогулка для россиянина.

    Встреча с Альбертом Рамосом тоже получилась непростой. Более того, тут соперник и вовсе взял второй сет и очень неплохо сопротивлялся в решающей партии.

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    В Монте-Карло, как известно, Рублев дошел до финала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, что довольно неожиданно, считают, что в этом матче выиграет Синнер, на которого можно поставить за 1.73. Победу Рублева предлагают за 2.15.

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    Сложно сказать, с чем связан именно такой расклад в линии. Глупо рассуждать о том, что Андрей не хуже соперника играет и на харде, и на грунте — достаточно посмотреть на результаты. И все станет ясно.

    Синнер здорово проводит сезон, но топовый Рублев справится с ним, это очевидно. Так же, как справился с Надалем. О поражении от Циципаса тоже не забываем, но там, по всей видимости, россиянину банально не хватило правильного эмоционального настроя. Иногда это очень важно, а особенно в финале.

    Ставка — победа Рублева за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.47.

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