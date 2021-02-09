Россиянка Маргарита Гаспарян сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Мугуруса — Гаспарян: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мугуруса

Прошлогодняя финалистка Australian Open начала сезон еще в начале января. Мугурса не очень удачно выступила на турнире в Абу-Даби. Уже в третьем круге она потерпела поражение от Марии Саккари.

Однако в Мельбурне на одном из турниров, которые предшествовали Australian Open, испанская теннисистка доказала, что снова входит в число основных претенденток на титул.

Мугуруса дошла до финала, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Но матч получился боевым, Гарбин мало в чем уступала сопернице.

Перед встречей с Барти Мугуруса выиграла у Анастасии Павлюченковой, Софии Кенин и Маркеты Вондрушовой — у всех с разгромным счетом.

Гаспарян

Тем временем Гаспарян в январе играла в квалификации Australian Open. Россиянка с трудом прошла два первых раунда отбора. Сначала Маргарита обыграла Мартину Ди Джузеппе, а затем — Мариам Болквадзе.

В решающем раунде Гаспарян уступила Полоне Херцог, но в итоге попала в основную сетку мэджора в качестве лаки-лузера. В общем, повезло Маргарите.

Все прогнозы на Australian Open

В Мельбурне Гаспарян перед стартом Australian Open успела сыграть на одном турнире. В первом же круге российская теннисистка уступила словенке Полоне Херцог.

В 2016 году Гаспарян дошла на Australian Open до четвертого круга.

Прогноз и ставка

С исходом, в принципе, все ясно. На Мугурусу букмекеры предлагают поставить за 1.036, а на победу Гаспарян — за 13.00. Как ни крути, а это объективная оценка возможностей в данном случае.

При этом даже добавим, что в сезоне-2019 Маргарита смогла взять сет у Гарбин на турнире в Монтеррее, но сейчас россиянка находится явно не в лучшей форме. Не зря же она даже в рейтинге упала на 127-е место.

Ставка - победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.70.

А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гаспарян меньше 5,5 за 1.87.