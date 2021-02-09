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    Мугуруса обыграет Гаспарян в двух сетах?

    Мугуруса — Гаспарян. Прогноз (к. 1.87) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 9 февраля 2021 года

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    Мугуруса — Гаспарян: прогноз и ставка
    Гарбин Мугуруса
    Россиянка Маргарита Гаспарян сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Мугуруса — Гаспарян: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мугуруса

    Прошлогодняя финалистка Australian Open начала сезон еще в начале января. Мугурса не очень удачно выступила на турнире в Абу-Даби. Уже в третьем круге она потерпела поражение от Марии Саккари.

    Однако в Мельбурне на одном из турниров, которые предшествовали Australian Open, испанская теннисистка доказала, что снова входит в число основных претенденток на титул.

    Мугуруса дошла до финала, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Но матч получился боевым, Гарбин мало в чем уступала сопернице.

    Перед встречей с Барти Мугуруса выиграла у Анастасии Павлюченковой, Софии Кенин и Маркеты Вондрушовой — у всех с разгромным счетом.

    Гаспарян

    Тем временем Гаспарян в январе играла в квалификации Australian Open. Россиянка с трудом прошла два первых раунда отбора. Сначала Маргарита обыграла Мартину Ди Джузеппе, а затем — Мариам Болквадзе.

    В решающем раунде Гаспарян уступила Полоне Херцог, но в итоге попала в основную сетку мэджора в качестве лаки-лузера. В общем, повезло Маргарите.

    Все прогнозы на Australian Open

    В Мельбурне Гаспарян перед стартом Australian Open успела сыграть на одном турнире. В первом же круге российская теннисистка уступила словенке Полоне Херцог.

    В 2016 году Гаспарян дошла на Australian Open до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    С исходом, в принципе, все ясно. На Мугурусу букмекеры предлагают поставить за 1.036, а на победу Гаспарян — за 13.00. Как ни крути, а это объективная оценка возможностей в данном случае.

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    При этом даже добавим, что в сезоне-2019 Маргарита смогла взять сет у Гарбин на турнире в Монтеррее, но сейчас россиянка находится явно не в лучшей форме. Не зря же она даже в рейтинге упала на 127-е место.

    Ставка - победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.70.

    А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гаспарян меньше 5,5 за 1.87.

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