Мугуруса
Прошлогодняя финалистка Australian Open начала сезон еще в начале января. Мугурса не очень удачно выступила на турнире в Абу-Даби. Уже в третьем круге она потерпела поражение от Марии Саккари.
Однако в Мельбурне на одном из турниров, которые предшествовали Australian Open, испанская теннисистка доказала, что снова входит в число основных претенденток на титул.
Мугуруса дошла до финала, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Но матч получился боевым, Гарбин мало в чем уступала сопернице.
Перед встречей с Барти Мугуруса выиграла у Анастасии Павлюченковой, Софии Кенин и Маркеты Вондрушовой — у всех с разгромным счетом.
Гаспарян
Тем временем Гаспарян в январе играла в квалификации Australian Open. Россиянка с трудом прошла два первых раунда отбора. Сначала Маргарита обыграла Мартину Ди Джузеппе, а затем — Мариам Болквадзе.
В решающем раунде Гаспарян уступила Полоне Херцог, но в итоге попала в основную сетку мэджора в качестве лаки-лузера. В общем, повезло Маргарите.
Все прогнозы на Australian Open
В Мельбурне Гаспарян перед стартом Australian Open успела сыграть на одном турнире. В первом же круге российская теннисистка уступила словенке Полоне Херцог.
В 2016 году Гаспарян дошла на Australian Open до четвертого круга.
Прогноз и ставка
С исходом, в принципе, все ясно. На Мугурусу букмекеры предлагают поставить за 1.036, а на победу Гаспарян — за 13.00. Как ни крути, а это объективная оценка возможностей в данном случае.
При этом даже добавим, что в сезоне-2019 Маргарита смогла взять сет у Гарбин на турнире в Монтеррее, но сейчас россиянка находится явно не в лучшей форме. Не зря же она даже в рейтинге упала на 127-е место.
Ставка - победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.70.
А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гаспарян меньше 5,5 за 1.87.