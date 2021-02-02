Серб Новак Джокович сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 февраля в Мельбурне, начало — в 03:30 мск. Джокович — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович продолжает оставаться на вершине рейтинга, но сезон-2021, скорее всего, станет переломным. Итоговый турнир показал, что у серба есть очень серьезные конкуренты.

В Лондоне Новак дошел до полуфинала, но в целом его выступление оставило не самые однозначные впечатления. Во-первых, групповом этапе Джокович с треском проиграл Даниилу Медведеву.

А во-вторых, в полуфинале сербский теннисист эпично уступил Доминику Тиму. И эти два матча показали, что в туре наконец-то появились игроки, которые способны побеждать первую ракетку мира.

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И все же 2020 год сложно назвать неудачным для Джоковича. Все-таки Новак выиграл Australian Open, «Мастерсы» в Нью-Йорке и Риме, а также был в финале «Ролан Гаррос».

Шаповалов

Тем временем Шаповалов новый сезон начинает на 12-м месте в рейтинге ATP.

И судя по осенним результатам, Денис готов к тому, чтобы уже в этом году войти в топ-10. После коронавирусной паузы представитель Канады очень качественно провел несколько больших турниров.

В первую очередь, это US Open, где 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Результат мог быть еще лучше, но в матче с Пабло Каррено-Бустой Шаповалову банально не хватило сил, в пятом сете он уже с трудом передвигался по корту.

Кроме того, можно вспомнить полуфинал на «Мастерсе» в Риме и на турнире в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

На Джоковича букмекеры предлагают поставить за 1.14, а на победу Шаповалова — за 5.90.

Несмотря на свой молодой возраст, Шаповалов уже успел провести против Джоковича шесть матчей, и в одном из них ему даже удалось выиграть. Правда, было это на выставочном турнире, да еще и на травяном покрытии. А во всех остальных случаях матчи завершились в пользу серба, но зато Денису удалось взять несколько сетов, что тоже очень неплохо.

В отличие от Джоковича, который на днях сыграл против Янника Синнера на выставочном турнире в Аделаиде (теннисисты провели на корте один сет, победу в котором одержал Новак со счетом 6:3), Шаповалов в этом году еще не участвовал в официальных матчах. Но не факт, что это в итоге сыграет ключевую роль в предстоящей встрече.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 3.04. Все-таки рискнем. У Шаповалова довольно дерзкая манера игры, робеть перед Джоковичем он точно не будет. Так что вполне вероятно, что хотя бы один сет ему удастся выиграть.