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    Сможет ли Шаповалов выиграть хотя бы один сет в матче с Джоковичем?

    Джокович — Шаповалов. Прогноз (к. 3.04) и ставки на Кубок ATP 2 февраля 2021 года

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    Джокович — Шаповалов: прогноз и ставка
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 февраля в Мельбурне, начало — в 03:30 мск. Джокович — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович продолжает оставаться на вершине рейтинга, но сезон-2021, скорее всего, станет переломным. Итоговый турнир показал, что у серба есть очень серьезные конкуренты.

    В Лондоне Новак дошел до полуфинала, но в целом его выступление оставило не самые однозначные впечатления. Во-первых, групповом этапе Джокович с треском проиграл Даниилу Медведеву.

    А во-вторых, в полуфинале сербский теннисист эпично уступил Доминику Тиму. И эти два матча показали, что в туре наконец-то появились игроки, которые способны побеждать первую ракетку мира.

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    И все же 2020 год сложно назвать неудачным для Джоковича. Все-таки Новак выиграл Australian Open, «Мастерсы» в Нью-Йорке и Риме, а также был в финале «Ролан Гаррос».

    Шаповалов

    Тем временем Шаповалов новый сезон начинает на 12-м месте в рейтинге ATP.

    И судя по осенним результатам, Денис готов к тому, чтобы уже в этом году войти в топ-10. После коронавирусной паузы представитель Канады очень качественно провел несколько больших турниров.

    В первую очередь, это US Open, где 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала. Результат мог быть еще лучше, но в матче с Пабло Каррено-Бустой Шаповалову банально не хватило сил, в пятом сете он уже с трудом передвигался по корту.

    Кроме того, можно вспомнить полуфинал на «Мастерсе» в Риме и на турнире в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича букмекеры предлагают поставить за 1.14, а на победу Шаповалова — за 5.90.

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    Несмотря на свой молодой возраст, Шаповалов уже успел провести против Джоковича шесть матчей, и в одном из них ему даже удалось выиграть. Правда, было это на выставочном турнире, да еще и на травяном покрытии. А во всех остальных случаях матчи завершились в пользу серба, но зато Денису удалось взять несколько сетов, что тоже очень неплохо.

    В отличие от Джоковича, который на днях сыграл против Янника Синнера на выставочном турнире в Аделаиде (теннисисты провели на корте один сет, победу в котором одержал Новак со счетом 6:3), Шаповалов в этом году еще не участвовал в официальных матчах. Но не факт, что это в итоге сыграет ключевую роль в предстоящей встрече.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 3.04. Все-таки рискнем. У Шаповалова довольно дерзкая манера игры, робеть перед Джоковичем он точно не будет. Так что вполне вероятно, что хотя бы один сет ему удастся выиграть.

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