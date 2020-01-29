Стэн Вавринка — Александр Зверев. Прогноз и ставки на матч Australian Open 29 января 2020 года

В среду, 29 января, в четвертьфинале Australian Open встретятся швейцарец Стэн Вавринка и немец Александр Зверев. Ориентировочное начало поединка — в 6:30 мск. Прогноз на Стэн Вавринка — Александр Зверев.

Cтэн Вавринка

Швейцарец является 15-й ракеткой мира, а в Мельбурне ему достался аналогичный номер посева.

Новый год 34-летний теннисист начал на турнире в Катаре, где добыл две победы, но в полуфинале уступил французу Корентену Муте — 6:3, 5:7, 3:6.

В Австралии Вавринка стартовал с победы, но с большим скрипом. Соперником был итальянец Андреа Сеппи — 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4.

Все прогнозы на спорт

Далее была победа над четвертым номером посева Даниилом Медведевым в упорнейшей борьбе — 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Затем был успех в поединке с американцем Джоном Изнером, но на отказе соперника — 6:4, 4:1.

Таким образом, Вавринка не показывает какой-то невероятной игры, но характер Стэна на месте — за счет чемпионского менталитета он прошел так далеко.

Александр Зверев

Немец является седьмым номером планеты и такой же он получил в посеве Мельбурна.

Подготовку к Australian Open Александр проводил в рамках турнира ATP Cup, где проиграл все три матча — против австралийца Алекса де Минаура, грека Стефаноса Циципаса и канадца Дениса Шаповалова.

Однако уже в Мельбурне 22-летний теннисист показал, что это была лишь разминка, а с игрой у него все в порядке. Все четыре встречи немец выиграл и сделал это в трех сетах.

В первом раунде Зверев одолел итальянца Марко Чеккинато (6:4, 7:6, 6:3), затем — беларуса Егора Герасимова (7:6, 6:4, 7:5) и испанца Фернандо Вердаско (6:2, 6:2, 6:4).

В четвертом раунде оппонентом Александра был 17-й номер посева Андрей Рублев, который ничего не смог сделать. Итоговый счет — 6:4, 6:4, 6:4.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество Звереву — 1.65 против 2.30.

В очных поединках оба раза побеждал немецкий теннисист. Характер — это хорошо, но Зверев после нервного ATP Cup нашел баланс и не оставляет шансов оппонентам. Борьба будет, но предлагаем поставить на итоговую победу Зверева с форой -2,5 гейма за 1.90. 0