Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 14 июля 2019 года

В воскресенье, 14 июля, серб Новак Джокович сыграет со швейцарцем Роджером Федерером в финальном матче Уимблдона. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется после 16:00 по московскому времени. Прогноз на Новак Джокович — Роджер Федерер.

Новак Джокович

Серб Новак Джокович приехал в Лондон в статусе действующего чемпиона Уимблдонского турнира, на котором он всего побеждал четыре раза.

Первый номер рейтинга ATP на текущем турнире «Большого шлема» отдал по сету поляку Хуберту Хуркачу (7:5, 6:7, 6:1, 6:4) и испанцу Роберто Баутисте-Агуту (6:2, 4:6, 6:3, 6:2).

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В матчах с Филиппом Кольшрайбером (6:3, 7:5, 6:3), Денисом Кудлой (6:3, 6:2, 6:2), Уго Умбером (6:3, 6:2, 6:3) и Давидом Гоффеном (6:4, 6:0, 6:2) Новак серьезных проблем не испытал.

Роджер Федерер

Швейцарец Роджер Федерер — рекордсмен по количеству титулов на Уимблдоне. На травяных кортах Лондона он завоевал сразу восемь трофеев.

Третий номер рейтинга ATP проиграл по сету южноафриканцу Ллойду Харрису (3:6, 6:1, 6:2, 6:2), японцу Кеи Нисикори (4:6, 6:1, 6:4, 6:4) и испанцу Рафаэлю Надалю (7:6, 1:6, 6:3, 6:4).

Встреча с Надалем получилась довольно упорной, тем более что Роджер победил лишь с пятого матчбола в четвертой партии.

В трех сетах Федерер разобрался с британцем Джеем Кларком (6:1, 7:6, 6:2), французом Люкой Пуем (7:5, 6:2, 7:6) и итальянцем Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество действующему чемпиону: победа Джоковича — 1.51, победа Федерера — 2.55.

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В пользу серба говорит как история личных встреч (25-22), так и последние очные поединки на Уимблдоне. В финалах 2014 и 2015 годов Ноле побеждал в пяти и четырех сетах соответственно.

Впрочем, с тех пор прошло много времени. Федерер успешно выбрался из кризиса, триумфально вернувшись в 2017 году, а Джокович некоторое время страдал из-за травмы локтя, которая вынудила его изменить стиль подачи.

Новак — фаворит, но для Роджера это любимое покрытие и едва ли не последний шанс завоевать 21-й титул «Большого шлема». Матч против Надаля показал, что швейцарец готов к затяжной борьбе, поэтому наш прогноз — «победа Федерера с форой по сетам +1,5» за 1.82.

Еще один вариант — «счет после первых двух сетов 1:1» за 2.15. Такой поединок просто обязан быть напряженным и зрелищным. 0