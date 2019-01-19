Australian Open. Прогнозы на теннис 19 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Даниил Медведев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия)

Australian Open. 3-й круг

Новый сезон начался для Даниила Медведева довольно успешно. В Брисбене он дошел до финала, где успел обыграть Энди Мюррея, Милоша Раонича и Жо-Вильфрида Тсонга, но в борьбе за трофей уступил Кеи Нисикори в трех партиях.

Бельгиец Давид Гоффен подобными успехами пока похвастаться не может. В Дохе, например, он сразу же проиграл литовцу Ричардасу Беранкису, что стало неожиданностью.

На Australian Open Гоффен прошел Кристиана Гарина и Мариуша Копила, но последнему все же отдал сет.

Если судить по титулам, то Гоффен имеет преимущество. На его стороне также большой опыт выступлений на различных турнирах. Впрочем, Медведев выходит на пик и имеет в своем распоряжении хорошую подачу, за счет которой способен играть на равных с бельгийцем.

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Нам кажется, что Медведев имеет все шансы на выход в 1/8 финала, но победа над Гоффеном легкой точно не будет.

Ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.90.

Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада)

Australian Open. 3-й круг

Новак Джокович, даже играя вполсилы, пока не видит для себя достойных конкурентов в Мельбурне. Митчелла Крюгера и Жо-Вильфрида Тсонга он обыграл уверенно в трех сетах.

На очереди — молодой и перспективный Денис Шаповалов из Канады, который успел победить Пабло Андухара и Таро Дэниела.

Безусловно, Шаповалов быстро прогрессирует, но ему не хватает стабильности, из-за чего, как нам кажется, он и не сможет навязать борьбу более мастеровитому и стабильному Новаку.

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Джокович находится в отличной форме, поэтому вряд ли отдаст сопернику даже один сет. Он будет экономить силы, которые еще понадобятся ему в будущем.

Ставка: победа Джоковича в трех сетах за 1.50.

Элина Свитолина (Украина) — Чжан Шуай (Китай)

Australian Open. 3-й круг

Украинка Элина Свитолина неожиданно проиграла белоруске Александре Саснович в Брисбене, что, тем не менее, помогло ей лучше подготовиться к Australian Open.

В двух стартовых раундах шестая ракетка соревнований без особых проблем разобралась с Викторией Голубич и Викторией Кужмовой.

Теперь Элину ждет встреча с китаянкой Чжан Шуай, с которой она играла на харде в 2016 году, отдав сопернице всего три гейма.

Свитолина выглядит мотивированной в Мельбурне, поэтому мы не сомневаемся в том, что она выйдет в четвертый круг. Победа должна быть уверенной.

Ставка: победа Свитолиной с форой -4,5 за 1.70.

Общий коэффициент — 4.84. 0