Australian Open. Прогнозы на теннис 16 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Роджер Федерер (Швейцария) — Дэниел Эванс (Великобритания)

Australian Open. 2-й круг

Несмотря на 37-летний возраст, Роджер Федерер остается одним из фаворитов на победу на Открытом чемпионате Австралии.

На кортах Мельбурна швейцарец завоевал шесть титулов, два из которых — в 2017 и 2018 годах.

В текущем сезоне Федерер по традиции сыграл на Кубке Хопмана, где прошел без единого поражения и помог своей команде завоевать трофей. На Australian Open он стартовал с победы над Денисом Истоминым из Узбекистана (6:3, 6:4, 6:4).

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Дэниел Эванс конец минувшего и начало нынешнего сезона провел на различных Челленджерах. В Мельбурне 189-й номер мирового рейтинга преодолел три раунда квалификации, а в основной сетке обыграл японца Тацуму Ито (7:5, 6:1, 7:6).

Разница в классе здесь довольно высока, так что мы бы не стали сомневаться в уверенном триумфе Федерера. Полагаем, что встреча завершится быстро.

Ставка: тотал геймов меньше 31,5 за 1.67.

Карен Хачанов (Россия) — Ёсихито Нисиока (Япония)

Australian Open. 2-й круг

Россиянин Карен Хачанов в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии обыграл немца Петера Гоевчика (6:3, 3:6, 6:4, 6:3), отдав сопернику один сет.

За выход в третий раунд он поборется с японцем Ёсихито Нисиокой, который одолел американца Тенниса Сандгрена (6:4, 7:6, 4:6, 6:4).

В этом сезоне Хачанов уже проигрывал Стэну Вавринке в официальном матче и Новаку Джоковичу в товарищеском. Однако на его счету также две победы над австрийцем Домиником Тимом.

Нисиока — серьезный оппонент, что он доказал в Сиднее, где дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира Андрея Рублева.

И все же уровень Хачанова значительно выше, поэтому мы ждем от него победы в трех-четырех сетах.

Ставка: победа Хачанова с форой по сетам -1,5 за 1.52.

Мария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Australian Open. 2-й круг

Мария Шарапова стартовала в Мельбурне с разгромной победы над британкой Хэрриет Дарт (6:0, 6:0), которой она не отдала ни одного гейма.

Повторить подобный трюк во втором круге будет невероятно сложно, тем более что и оппонентка будет посильнее — шведка Робекка Петерсон.

Да, она занимает лишь 64-е место в рейтинге WTA, но в свои 23 года продолжает прогрессировать. В первом круге она обыграла известную румынку Сорану Кырстю (6:4, 6:1).

Нам кажется, что россиянка пока далека от оптимальной формы. Это подтвердили ее недавние матчи в Шэньчжэне.

В третий круг Шарапова выйти должна, но для этого ей придется приложить немало усилий.

Ставка: победа Петерсон с форой по геймам +5,5 за 1.64.

Общий коэффициент — 4.16. 0