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    Шарапова должна быть готова к напряженному поединку

    Australian Open. Прогнозы на теннис 16 января 2019 года

    Australian Open ATP WTA Роджер Федерер Карен Хачанов Мария Шарапова
    Прогноз на Australian Open
    Мария Шарапова
    Прогноз на Australian Open.
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    Роджер Федерер (Швейцария) — Дэниел Эванс (Великобритания)

    Australian Open. 2-й круг

    Несмотря на 37-летний возраст, Роджер Федерер остается одним из фаворитов на победу на Открытом чемпионате Австралии.

    На кортах Мельбурна швейцарец завоевал шесть титулов, два из которых — в 2017 и 2018 годах.

    В текущем сезоне Федерер по традиции сыграл на Кубке Хопмана, где прошел без единого поражения и помог своей команде завоевать трофей. На Australian Open он стартовал с победы над Денисом Истоминым из Узбекистана (6:3, 6:4, 6:4).

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    Дэниел Эванс конец минувшего и начало нынешнего сезона провел на различных Челленджерах. В Мельбурне 189-й номер мирового рейтинга преодолел три раунда квалификации, а в основной сетке обыграл японца Тацуму Ито (7:5, 6:1, 7:6).

    Разница в классе здесь довольно высока, так что мы бы не стали сомневаться в уверенном триумфе Федерера. Полагаем, что встреча завершится быстро.

    Ставка: тотал геймов меньше 31,5 за 1.67.

    Карен Хачанов (Россия) — Ёсихито Нисиока (Япония)

    Australian Open. 2-й круг

    Россиянин Карен Хачанов в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии обыграл немца Петера Гоевчика (6:3, 3:6, 6:4, 6:3), отдав сопернику один сет.

    За выход в третий раунд он поборется с японцем Ёсихито Нисиокой, который одолел американца Тенниса Сандгрена (6:4, 7:6, 4:6, 6:4).

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    В этом сезоне Хачанов уже проигрывал Стэну Вавринке в официальном матче и Новаку Джоковичу в товарищеском. Однако на его счету также две победы над австрийцем Домиником Тимом.

    Нисиока — серьезный оппонент, что он доказал в Сиднее, где дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира Андрея Рублева.

    И все же уровень Хачанова значительно выше, поэтому мы ждем от него победы в трех-четырех сетах.

    Ставка: победа Хачанова с форой по сетам -1,5 за 1.52.

    Мария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция)

    Australian Open. 2-й круг

    Мария Шарапова стартовала в Мельбурне с разгромной победы над британкой Хэрриет Дарт (6:0, 6:0), которой она не отдала ни одного гейма.

    Повторить подобный трюк во втором круге будет невероятно сложно, тем более что и оппонентка будет посильнее — шведка Робекка Петерсон.

    Да, она занимает лишь 64-е место в рейтинге WTA, но в свои 23 года продолжает прогрессировать. В первом круге она обыграла известную румынку Сорану Кырстю (6:4, 6:1).

    Нам кажется, что россиянка пока далека от оптимальной формы. Это подтвердили ее недавние матчи в Шэньчжэне.

    В третий круг Шарапова выйти должна, но для этого ей придется приложить немало усилий.

    Ставка: победа Петерсон с форой по геймам +5,5 за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.16. 0

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    Прогноз на Australian Open. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.16.
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