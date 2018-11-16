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    Джокович оформит хет-трик в Лондоне

    Новак Джокович — Марин Чилич. Прогноз и ставки на теннисный матч 16 ноября

    Финал Мирового Тура ATP ATP Новак Джокович  Марин Чилич
    Прогноз на Новак Джокович — Марин Чилич
    Новак Джокович
    В пятницу, 16 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся серб Новак Джокович и хорват Марин Чилич. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Новак Джокович — Марин Чилич.
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    Новак Джокович

    Серб является первой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался аналогичный номер посева.

    Новак долгое время испытывал трудности и «выпал» из элиты мужского тенниса, но в этом году состоялся долгожданный прорыв. Первым «звоночком» стал титул на Уимблдоне, после чего он вновь оказался в топ-10 элиты. Дальше — больше. В итоге к парижскому Мастерсу Джокович подошел уже с победами на US Open, турнире в Цинциннати и Мастерсе в Шанхае.

    Серб абсолютно заслуженно находится на вершине рейтинга АТР, ему удалось вернуть свою былую форму, а по итогам голосования Джокович был признан лучшим игроком сезона по версии АТР. Да, «Возвращение года» — тоже у Новака.

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    Свой статус Новак начал подтверждать и в Лондоне, когда на старте турнира легко разобрался с Джоном Изнером. Серб со своей безошибочной игрой на задней линии убрал с пути американца всего за 1 час 14 минут. Борьбы не вышло.

    С Александром Зверевым Джокович разделался тоже уверенно — 6:4, 6:1. Серб выиграл 73% розыгрышей на своей подаче и оба брейк-пойнта соперника отыграл.

    Марин Чилич

    Хорват является седьмой ракеткой мира, а в Лондоне он получил пятый номер посева.

    30-летний теннисист проводит очередной сильный сезон. Ему удалось добыть титул именно здесь, в Лондоне, но на турнире АТР 500 в июне.

    На нескольких соревнованиях он отметился выходом в поздние раунды, а на US Open и Ролан Гаррос ему удалось пробиться в четвертьфинал. Последним перед Итоговым стал турнир в Париже, где хорват был остановлен Новаком Джоковичем в четвертьфинале — 6:4, 2:6, 3:6.

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    В Лондоне Марин стартовал с поражения от Александра Зверева (6:7, 6:7), в котором виноват в принципе сам. Слишком часто он ошибался на своей подаче, в том числе на второй — 19 выигранных мячей из 44.

    Затем хорвату удалось реабилитироваться в противостоянии с Джоном Изнером — 6:7, 6:3, 6:4. С первой подачи Марин забрал 89% мячей, тогда как американец с каждым розыгрышем все хуже справлялся с усталостью. Она и помешала ему побороться за успех.

    Прогноз

    Между собой теннисисты встречались 11 раз — девять из них остались за Джоковичем.

    У Чилича прекрасная подача, но соперник в этот раз слишком силен. Серия побед Новака против хорвата состоит уже из шести игр, а последние четыре — в двух партиях. Считаем, что и в этот раз картина будет похожая. Ставим на победу Джоковича в двух сетах за 1,59. 0

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    Прогноз на Новак Джокович — Марин Чилич. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59. В пятницу, 16 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся серб Новак Джокович и хорват Марин Чилич. Начало матча — в 23:00 мск.
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