Роджер Федерер — Доминик Тим. Прогноз и ставки на теннисный матч 13 ноября

Во вторник, 13 ноября, состоится матч группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне, в котором швейцарец Роджер Федерер сразится с австрийцем Домиником Тимом. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на Роджер Федерер — Доминик Тим.

Роджер Федерер

Швейцарец является третьей ракеткой мира, а в Лондоне ему достался второй номер посева.

37-летний теннисист считается одним из фаворитов своей группы как минимум. Да и в целом ветеран продолжает удивлять и который год оставаться в элите мужского Тура.

Главный феномен современного тенниса недавно сумел взять титул в Базеле, порадовав соотечественников, после чего дошел до полуфинала парижского Мастерса, где в напряженной борьбе уступил сербу Новаку Джоковичу — 6:7 (6), 7:5, 6:7 (3).

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Были в этом году у Роджера и титулы, и финалы, и полуфиналы, но можно отметить главную вершину сезона — титул на Australian Open в январе.

Стоит отметить, что Федерер является шестикратным чемпионом Итогового турнира, а в случае еще одного чемпионства ветеран завоюет сотый титул в карьере.

Пока думать об этом рановато, ведь Федерер в первом туре неожиданно легко уступил японцу Кеи Нисикори — 6:7, 3:6. Швейцарец совершил 34 невынужденные ошибки, что «похоронило» все остальные достоинства Роджера. Теперь права на осечку у него уже нет.

Доминик Тим

Австриец является восьмой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался шестой номер посева.

Свой последний титул Доминик завоевал в Санкт-Петербурге. В Париже у него была еще одна возможность, но в полуфинале Тима остановил россиянин Карен Хачанов, который в итоге взял главный трофей.

К Итоговому турниру австриец подошел в прекрасной форме, но все равно не сумел стартовать с победы. Состоялось поражение от Кевина Андерсона — 3:6, 6:7. Южноафриканец на фоне эпизодических ошибок включил свою подачу и оказался непроходимым барьером.

Во втором сете австриец значительно прибавил, а 81% розыгрышей на своей подаче он завершил в свою пользу.

Прогноз

Теннисисты встречались между собой трижды — в последних двух поединках победу праздновал Тим. Все три матча прошли в 2016-м году.

Федереру не очень повезло, ведь исправлять ситуацию надо против не самого удобного оппонента. Борьба будет напряженной, поэтому берем тотал поединка больше 22,5 сета за 1,87. 0