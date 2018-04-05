Бернарда Пера — Сара Эррани. Прогноз и ставки на теннисный матч 5 апреля

Бернарда Пера

23-летняя американка является 101-й ракеткой мира и продолжает постепенно улучшать свои позиции в рейтинге WTA. Ее сильные стороны — мощные удары с обеих рук, агрессия и стремление вести игру, но пока не всегда хватает психологической устойчивости в сложных ситуациях, что является проблемой многих девушек в Туре.

При этом главным успехом Бернарды Перы в текущем сезоне можно считать две победы в основной сетке Australian Open, где ей удалось пройти россиянку Анну Блинкову (6:2, 6:2), после чего сенсационно обыграть британку Йоханну Конту (6:4, 7:5), получившую девятый номер при посеве.

На большинстве остальных турниров Бернарда зачехляла ракетку уже после стартовой победы. В Индиан-Уэллсе американка не смогла пройти квалификацию, уступив Вере Звонаревой (7:5, 3:6, 4:6), а в Индиан-Уэллсе ей удалось пройти испанку Лару Арруабаррену (5:7, 4:6), но далее последовало поражение от бельгийки Элизе Мертенс (6:7, 3:6).

Сара Эррани

Итальянка отбывала дисквалификацию за употребление допинга, после чего в октябре прошлого года вернулась в Тур и начала возвращение в элиту. В настоящий момент Сара является 95-й ракеткой мира, а грунтовая часть сезона — еще одна возможность ускорить этот процесс.

В конце февраля Сара Эррани завоевала титул на 125-тысячнике в Индиан-Уэллсе, после чего ее ждал старт на турнире категории Premier в Майами, где случился провал в виде поражения от чешки Терезы Мартинцовой (4:6, 7:5, 6:7) еще в квалификации.

На грунте итальянка всегда умела показать свою лучшую игру, поэтому пришло время все исправлять. В первом круге Эррани начала доказывать свое мастерство на глине, не испытав трудностей против канадки Эжени Бушар — 6:4, 6:4. Во втором круге итальянка встречалась с румынкой Михаэлой Бузарнеску и проиграла первый сет, но затем переломила ход игры и оформила итоговую победу — 3:6, 7:6, 6:2.

Проблемы у 30-летней теннисистки возникают из-за слабой подачи, а попытки атаковать на приеме от соперницы могут застать Эррани врасплох.

Прогноз

1,78Победа Эррани с форой -2,5 гейма

Теннисистки встречались между собой однажды, но было это недавно — в середине февраля на турнире в Дубае. Там уверенную победу праздновала Эррани. Итальянке удобно играть с левшами, а Пера именно таковой и является.

На грунте Сара демонстрирует свою лучшую игру, поэтому не видим причин, почему она не способна повторить февральский результат. Ставим на победу Эррани с форой -2,5 гейма за 1,78.

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