ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдди Хау и Юрген Клопп«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира
  • 15:37
    • «Реал» может подписать форварда из середняка Примеры, если не удастся купить Холанда
  • 15:27
    • «Краснодар» — «Ростов»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
  • 15:20
    • Прохоркин, Семёнов и ещё три хоккеиста покинули «Авангард»
  • 12:47
    • Сорокин: РФС стоит побороться за участие сборной России в Лиге наций
  • 10:31
    • СМИ: УЕФА может принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе
    Все новости спорта

    Сумеет ли Орловский приблизиться к рекорду по победам в UFC?

    Орловский — Коллье. Прогноз (к. 2.45) и ставки на бой, UFC, 1 мая 2022 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Орловский — Коллье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Орловский и Джейк Коллье
    В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 53 между Андреем Орловским и Джейком Коллье в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Орловский — Коллье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андрей Орловский

    Орловский является одним из самых возрастных бойцов UFC. На данный момент ему уже 43 года. При этом Андрей утверждает, что готов драться с топовыми соперника.

    Однако в недавних поединках с представителями топ-15 он терпел неудачи. Орловский проиграл Жаирзиньо Розенстрайку и Тому Аспиналлу. В последних же боях ветеран смешанных единоборств взял верх над Джаредом Вандерой и Карлосом Фелипе.

    Сильной стороной Орловского является ударная мощь. У него 13 досрочных побед в первом раунде. Андрею наиболее выгодно решать исход встречи в стартовой пятиминутке.

    Джейк Коллье

    В последних 10 поединках Коллье ни разу не одерживал 2 победы кряду. Джейк выступает крайне нестабильно. За победой у него идет поражение. При этом Колье неплохо подтянул работу в партере.

    В последнем своем поединке он одолел сабмишеном в первом раунде Чейза Шермана. Но у Джейка страдает оборона. В среднем, он пропускает 7 акцентированных ударов в минуту, что довольно много.

    Коллье моложе Орловского на 10 лет и это тоже может сыграть ему на руку. Джейк не самый атлетичный боец, но кардио на три раунда вполне хватает. Для Коллье выгоднее растягивать поединок на протяжении всех 15 минут. Вряд ли он будет идти вперед, так как знает про ударную мощь Орловского.

    Прогноз и ставка

    Шансы на победу примерно равный у каждого бойца. Букмекеры на победу Андрея Орловского дают коэффициент 1.75. На успех Джейка Коллье можно поставить с коэффицентом 2.13.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Орловский понимает, что ему нужно побеждать досрочно, ведь в поздней стадии поединка у Коллье может быть преимущество в физподготовке. При этом сам Джейк неплохо борется и БЖЖ ему в этом помогает.

    Есть вероятность, что этот поединок не дойдет до решения судей и закончится досрочно. Ставка: бой закончится досрочно за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мартич — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Алавес — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Руне — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Кальяри — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Алания — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арминия — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Орловский — Коллье: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прочие виды. Сумеет ли Орловский приблизиться к рекорду по победам в UFC?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры