В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 53 между Андреем Орловским и Джейком Коллье в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Орловский — Коллье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андрей Орловский

Орловский является одним из самых возрастных бойцов UFC. На данный момент ему уже 43 года. При этом Андрей утверждает, что готов драться с топовыми соперника.

Однако в недавних поединках с представителями топ-15 он терпел неудачи. Орловский проиграл Жаирзиньо Розенстрайку и Тому Аспиналлу. В последних же боях ветеран смешанных единоборств взял верх над Джаредом Вандерой и Карлосом Фелипе.

Сильной стороной Орловского является ударная мощь. У него 13 досрочных побед в первом раунде. Андрею наиболее выгодно решать исход встречи в стартовой пятиминутке.

Джейк Коллье

В последних 10 поединках Коллье ни разу не одерживал 2 победы кряду. Джейк выступает крайне нестабильно. За победой у него идет поражение. При этом Колье неплохо подтянул работу в партере.

В последнем своем поединке он одолел сабмишеном в первом раунде Чейза Шермана. Но у Джейка страдает оборона. В среднем, он пропускает 7 акцентированных ударов в минуту, что довольно много.

Коллье моложе Орловского на 10 лет и это тоже может сыграть ему на руку. Джейк не самый атлетичный боец, но кардио на три раунда вполне хватает. Для Коллье выгоднее растягивать поединок на протяжении всех 15 минут. Вряд ли он будет идти вперед, так как знает про ударную мощь Орловского.

Прогноз и ставка

Шансы на победу примерно равный у каждого бойца. Букмекеры на победу Андрея Орловского дают коэффициент 1.75. На успех Джейка Коллье можно поставить с коэффицентом 2.13.

Орловский понимает, что ему нужно побеждать досрочно, ведь в поздней стадии поединка у Коллье может быть преимущество в физподготовке. При этом сам Джейк неплохо борется и БЖЖ ему в этом помогает.

Есть вероятность, что этот поединок не дойдет до решения судей и закончится досрочно. Ставка: бой закончится досрочно за 2.45.