PSG.LGD — Vici Gaming. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Dota 2 25 марта 2020 года

25 марта состоится матч благотворительного турнира WeSave! Charity Play, в котором примут участие команды PSG.LGD и Vici Gaming. Поединок начнется в 15:00 мск. Прогноз на PSG.

PSG.LGD

После турнира The International 9 команда не участвовала в других сильных соревнованиях. К слову, на IT PSG.LGD заняли третье место. В полуфинале они обыграли непростого соперника Invictus Gaming со счетом 2:0.

Этот же соперник попался PSG.LGD в турнире WeSave! Charity Play. Счет встречи оказался тем же, при том же исходе. Победили французы.

Сейчас команда переживает смену коллектива. В составе много новых игроков, что не может не влиять на результаты. На турнире ONE World Pro Invitational в Сингапуре PSG.LGD потерпели два поражения и три раза сыграли вничью.

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Тем не менее прошлая уверенная победа вызывает надежду на то, что коллектив все-таки вернет себе былую форму.

Vici Gaming

Это самый сильный коллектив Поднебесной. Команда отличается гибкостью и сыгранностью. В прошлом матче WeSave! Charity Play дотеры из Китая доказали свою эффективность, раскатав EHOME в двух картах.

Отметим, что Vici Gaming склонны к проработке новых стратегий. Они часто внедряют новые связки, поэтому способны удивить соперника.

На последнем турнире DreamLeague китайцы заняли третье место, потерпев в финале два поражения. Таким образом, коллектив прервал серию последней победой.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команда так: 1.53 на Vici Gaming и 2.40 на PSG.LGD.

Китайцы — очень сильный коллектив, который проверит на прочность новых ребят из PSG.LGD. Так что вполне можно поставить на чистую победу Vici Gaming. Тем более что коэффициент на них слегка снизился за последние часы. 0