«Ноттингем» прибил «МЮ»: всё решил рывок Эланга в начале матча

На «Сити Граунд» в этот день был очевидный герой. В красной футболке, но не в той, к которой привыкли на «Олд Траффорд». Энтони Эланга, который когда-то мечтал стать звездой «Манчестер Юнайтед», теперь заставил свой бывший клуб страдать. Один рывок, 85 метров за девять секунд — и мяч в сетке. «Форест» празднует, «Юнайтед» снова тонет в своих проблемах.

Забег Эланга, который определил игру

Всё случилось уже на пятой минуте — словно удар молнии, расколовший ночное небо. Райан Йейтс вынес мяч после подачи Бруну Фернандеша, и тот неожиданно оказался перед Эланга. Он сделал первый шаг, набирая скорость. За спиной остались Алехандро Гарначо и Патрик Доргу, перед ним — пустое пространство.

Гарначо попытался достать шведа, но поскользнулся, Доргу сбавил шаг, не веря в возможность догнать. Мазрауи метался между попыткой встретить Эланга и необходимостью страховать защиту. Слева бежал Морган Гиббс-Уайт, разрывая ряды «Юнайтед» и отвлекая внимание. В этот миг всё было решено — Эланга вошел в штрафную и хладнокровно пробил в угол.

Эланга мчится к чужим воротам gettyimages.com

Он не праздновал бурно. Лишь извиняющийся жест в сторону бывших партнёров — но в глазах читалось: он доказал свою состоятельность.

«Юнайтед» в поисках ответов

Гости выглядели потерянными. Хотя, это скорее привычно в этом сезоне. Да, Бруну Фернандеш пробил по воротам Матца Селса сразу после пропущенного гола, но это было лишь слабым отголоском привычной агрессии «Юнайтед». Диогу Далот мог сравнять счет, когда после углового отправил мяч в перекладину. Каземиро дважды угрожал воротам, но раз за разом мяч уходил мимо.

Каземиро бьёт головой globallookpress.com

Во втором тайме Рубен Аморим попытался встряхнуть команду: на поле вышли Расмус Хёйлунн и Кристиан Эриксен. Но рисунок игры остался прежним — «Форест» грамотно закрылся, оставляя сопернику лишь отголоски надежды.

Последние секунды и чудо от Мурильо

На 90-й минуте «Юнайтед» получил последний шанс. Гарначо, который был самым активным в атаке, на дриблинге убрал Йейтса и пробил — блок. Второй удар — еще один блок. Последний момент принадлежал Харри Магуайру: навес, удар головой, и… Мурильо, выбивающий мяч с линии ворот.

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед gettyimages.com

Финальный свисток, трибуны ревут. Для «Ноттингем Форест» — первая победа над «Юнайтед» в обоих матчах сезона с 1991 года. Клуб идёт третьим в АПЛ, продолжая путь к Лиге чемпионов. 57 очков — всего 4 очка до второго места и отрыв в 9 — от четвёртого.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Манчестер Юнайтед» — 13-е поражение в сезоне и тотальное отсутствие перспектив. Соцсети британских СМИ после матча разрывало от видео с «Сити Граунд», который гремел кричалкой: «Вы больше не знамениты». И хотя это, конечно, преувеличение, в этом возгласе местных болельщиков очень много правды.