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    «Ботафого» учинит разгром венесуэльцам

    Ботафого — Карабобо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Карабобо»
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    «Ботафого»
    9 апреля во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Ботафого» и «Карабобо». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Карабобо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 09 Апреля 2025 года

    Ботафого

  • Кубок Либертадорес
    •  Ботафого 01:00 Carabobo FC

    Carabobo FC

  • Кубок Либертадорес
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» новый чемпионат Бразилии начал успешно. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» в 2 турах бразильского чемпионата добыл 4 очка. А вот в собственные ворота команда не пропустила ни разу.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Битва с «Жувентуде» принесла три очка (2:0).

    До того команда минимально уступила «Универсидад де Чили». А вот чуть ранее она расписала мировую с «Палмейрасом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ботафого» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Бастуш, Данило — травмированы. Игор Жезус — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» явно поборется за выход в плей-офф Кубка Либертадорес. Да и победила команда в 2 своих последних домашних матчах.

    В матче с «Карабобо» команда явно будет максимально активно атаковать. «Ботафого» банально сильнее венесуэльцев.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и экс-зенитовцу Артуру пора бы начать забивать!

    «Карабобо»

    Турнирное положение: «Карабобо» успешно выступает в своем чемпионате. Команда сейчас пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Карабобо» в 10 поединках разжился 21 зачетным баллом. А вот атака отличилась всего 12 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Карабобо» переиграл «Каракас» (1:0).

    До того команда вчистую уступила «Эстудиантесу» (0:2). Зато «Райо Зулиано» был обыгран весьма натужно (1:0).

    При этом «Карабобо» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Карабобо» явно постарается пободаться за попадание в плей-офф. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Карабобо» явно не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Венесуэльцы относительно надежны в обороне. В своем чемпионате команда пропустила 7 мячей в 10 турах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ботафого» венесуэльцы уж точно не боятся.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» победил в 2 своих последних домашних матчах

    • «Карабобо» не проигрывал в 3 своих последних выездных поединках

    • «Ботафого» до последней виктории не забивал 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Ботафого» выглядит в разы монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальным гостям может банально не хватить опыта, к тому же они крайне нестабильны.

    Ставка: Фора «Ботафого» -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    Ботафого — Карабобо: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 09.04.202501:00. «Ботафого» учинит разгром венесуэльцам
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