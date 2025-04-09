В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Сан-Антонио». Игра пройдет в Инглвуде на арене «Интуит Доум» 9 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 7 место, одержав 46 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Далласом» (135:104). В составе победителей результативностью отметился форвард Кавай Леонард, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл защитник Амир Коффи.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: У «парусников» четыре победы в последних пяти играх: были обыграны «Орландо» (96:87), «Нью-Орлеан» (114:98) и «Даллас» (114:91).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: На данный момент «Сан-Антонио» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 32 победы и потерпев 46 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Сан-Антонио» потерпели фиаско в матче против «Портленда» (109:120).

Не сыграют: С травмой пальца в лазарете находятся Де’Аарон Фокс и Рики Миникс, а также лидер команды Виктор Вембаньяма, который травмировал плечо.

Состояние команды: В последних матчах «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (113:114), «Орландо» (105:116) и «Голден Стэйт» (106:148).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал четвертую победу подряд

«Сан-Антонио» проиграл в четырёх матчах из пяти

В этом сезоне «Клипперс» дважды обыграл «Сан-Антонио» (128:116, 113:104)

В этом сезоне «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс» (122:86)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Сан-Антонио» — 6.25.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних матчах играет крайне уверенно, техасцы могут столкнуться с проблемами без своих ключевых игроков.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-14.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 225.5 с коэффициентом 1.87.