Даниэль Альтмайер
Ришар Гаске
Альтмайер
Даниэль в первом раунде выиграл у Феликса Оже-Альяссима, который ранее в этом сезоне выиграл два турнира и дошел до финала в Дубае.
Более того, немецкому теннисисту хватило двух сетов для победы над канадцем — 7:6, 6:3.
Но большим сюрпризом этот результат не стал. Для Оже-Альяссима это был первый в сезоне матч на грунте, тогда как Альтмайер перед этим успел провести две игры в квалификации.
В отборе Альтмайер переиграл француза Пьера-Юга Эрбера и опытнейшего испанского грунтовика Хауме Муньяра.
Лучшим результатом Альтмайера в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме.
Гаске
Ришар в первом раунде одержал победу над Маттео Арнальди — 6:3, 4:6, 6:4.
Перед матчем коэффициент на француза был выше 4.00. Но многие, похоже, не учли, что Гаске последний раз приехал в Монте-Карло в качестве действующего игрока, и для него это действительно очень важный момент.
Эта победа лишь подтвердила, что Гаске намерен хлопнуть дверью перед завершением карьеры.
Ранее стало известно, что 38-летний француз зачехлит ракетку сразу после Ролан Гаррос.
Ранее в этом сезоне Гаске еще ни разу не проходил дальше второго круга на турнире ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: это еще один матч, в котором Ришар запросто может удивить. У Альтмайера действительно бывают классные матчи, но проблема в том, что ему крайне редко удается регулярно демонстрировать такой уровень.
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Рекомендуемая ставка: победа Гаске за 2.79.