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    Гаске снова удивит Монте-Карло?

    Альтмайер — Гаске. Ставка (к. 2.79) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Альтмайер — Гаске
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Гаске, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 09 Апреля 2025 года

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •  Даниэль Альтмайер 12:00 Ришар Гаске

    Ришар Гаске

  • Франция
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    Альтмайер

    Даниэль в первом раунде выиграл у Феликса Оже-Альяссима, который ранее в этом сезоне выиграл два турнира и дошел до финала в Дубае.

    Более того, немецкому теннисисту хватило двух сетов для победы над канадцем — 7:6, 6:3.

    Но большим сюрпризом этот результат не стал. Для Оже-Альяссима это был первый в сезоне матч на грунте, тогда как Альтмайер перед этим успел провести две игры в квалификации.

    В отборе Альтмайер переиграл француза Пьера-Юга Эрбера и опытнейшего испанского грунтовика Хауме Муньяра.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Альтмайера в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме.

    Гаске

    Ришар в первом раунде одержал победу над Маттео Арнальди — 6:3, 4:6, 6:4.

    Перед матчем коэффициент на француза был выше 4.00. Но многие, похоже, не учли, что Гаске последний раз приехал в Монте-Карло в качестве действующего игрока, и для него это действительно очень важный момент.

    Эта победа лишь подтвердила, что Гаске намерен хлопнуть дверью перед завершением карьеры.

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    Ранее стало известно, что 38-летний француз зачехлит ракетку сразу после Ролан Гаррос.

    Ранее в этом сезоне Гаске еще ни разу не проходил дальше второго круга на турнире ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: это еще один матч, в котором Ришар запросто может удивить. У Альтмайера действительно бывают классные матчи, но проблема в том, что ему крайне редко удается регулярно демонстрировать такой уровень.

    Рекомендуемая ставка: победа Гаске за 2.79.

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    Альтмайер — Гаске: прогноз и ставка за 2.79, статистика, коэффициенты матча 09.04.202512:00. Гаске снова удивит Монте-Карло?
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