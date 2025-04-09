Француз Ришар Гаске сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Гаске, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Альтмайер

Даниэль в первом раунде выиграл у Феликса Оже-Альяссима, который ранее в этом сезоне выиграл два турнира и дошел до финала в Дубае.

Более того, немецкому теннисисту хватило двух сетов для победы над канадцем — 7:6, 6:3.

Но большим сюрпризом этот результат не стал. Для Оже-Альяссима это был первый в сезоне матч на грунте, тогда как Альтмайер перед этим успел провести две игры в квалификации.

В отборе Альтмайер переиграл француза Пьера-Юга Эрбера и опытнейшего испанского грунтовика Хауме Муньяра.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Альтмайера в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме.

Гаске

Ришар в первом раунде одержал победу над Маттео Арнальди — 6:3, 4:6, 6:4.

Перед матчем коэффициент на француза был выше 4.00. Но многие, похоже, не учли, что Гаске последний раз приехал в Монте-Карло в качестве действующего игрока, и для него это действительно очень важный момент.

Эта победа лишь подтвердила, что Гаске намерен хлопнуть дверью перед завершением карьеры.

Ранее стало известно, что 38-летний француз зачехлит ракетку сразу после Ролан Гаррос.

Ранее в этом сезоне Гаске еще ни разу не проходил дальше второго круга на турнире ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: это еще один матч, в котором Ришар запросто может удивить. У Альтмайера действительно бывают классные матчи, но проблема в том, что ему крайне редко удается регулярно демонстрировать такой уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Гаске за 2.79.