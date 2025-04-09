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    «Повторит» ли «Лейкерс» успех в битве с «Оклахомой»?

    Оклахома — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата «Оклахома» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 9 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф НБА с первого места Западной конференции, одержав 64 победы и потерпев 14 поражений. В первом круге «Тандер» сыграет с 8-й командой Запада.

    Последние матчи: «Оклахома» потерпела фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126).

    Не сыграют: На игру не выйдет один из ключевых игроков «громовержцев» Никола Топич, у серба травмировано колено.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Отметим, что клубы Западной конференции не дают «Оклахоме» обновить клубный рекорд по победам за сезон. До игры с «Лейкерс» «громобойцы» проиграли «Хьюстону» (111:125).

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 48 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Оклахомы» (126:99). Лучшим игроком стал Лука Дончич, набрав 30 очков.

    Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).

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    Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала четыре победы над «Мемфисом» (134:127), «Хьюстоном» (104:98) и «Нью-Орлеаном» (124:108).

    Статистика для ставок

    • Лидер Западной конференции «Оклахома» проиграл во втором матче подряд

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне соперники обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Детройта» — 7.00.

    ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Вероятнее всего, лидер Западной конференции из Оклахомы продолжит победную серию из 10 игр, несмотря на потерю трёх защитников и одного форварда. «Детройт» уже уступал «громовержцам» в этом сезоне, и на фоне скандала и проблем в команде они маловероятно смогут взять реванш.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Оклахомы» и «Детройта» забросили друг другу 220 очков.

    Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.90.

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    Оклахома — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 09.04.202503:00. «Повторит» ли «Лейкерс» успех в битве с «Оклахомой»?
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