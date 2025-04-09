В матче регулярного чемпионата «Оклахома» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 9 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф НБА с первого места Западной конференции, одержав 64 победы и потерпев 14 поражений. В первом круге «Тандер» сыграет с 8-й командой Запада.

Последние матчи: «Оклахома» потерпела фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126).

Не сыграют: На игру не выйдет один из ключевых игроков «громовержцев» Никола Топич, у серба травмировано колено.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Отметим, что клубы Западной конференции не дают «Оклахоме» обновить клубный рекорд по победам за сезон. До игры с «Лейкерс» «громобойцы» проиграли «Хьюстону» (111:125).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 48 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Оклахомы» (126:99). Лучшим игроком стал Лука Дончич, набрав 30 очков.

Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).

Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала четыре победы над «Мемфисом» (134:127), «Хьюстоном» (104:98) и «Нью-Орлеаном» (124:108).

Статистика для ставок

Лидер Западной конференции «Оклахома» проиграл во втором матче подряд

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл во втором матче подряд

В этом сезоне соперники обменялись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Детройта» — 7.00.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Вероятнее всего, лидер Западной конференции из Оклахомы продолжит победную серию из 10 игр, несмотря на потерю трёх защитников и одного форварда. «Детройт» уже уступал «громовержцам» в этом сезоне, и на фоне скандала и проблем в команде они маловероятно смогут взять реванш.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Оклахомы» и «Детройта» забросили друг другу 220 очков.

Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.90.