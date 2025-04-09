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    «Торонто» воспользуется спадом «Флориды»

    Флорида — Торонто. Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккей, НХЛ, 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Торонто»
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    «Торонто» выиграл четырежды кряду
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2025 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 02:00 Торонто

    Торонто

  • НХЛ
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    «Флорида»

    Турнирное положение: Команда из Санрайза сместилась на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. С 92 баллами в активе, отставание от первой тройки увеличилось до 4 очков.

    Последние матчи: После победы над «Ютой» в одном из последних домашних матчей — 2:1 ОТ «Флорида» потерпела пять поражений кряду, серия которых началась с противостояния с «Монреалем» — 2:4; 2:3 ОТ.

    Флорида — Торонто: коэффициенты букмекеров

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    Еще один провал команда Пола Мориса допустила на территории «Торонто» — 2:3, а следом разгромно уступила «Оттаве» — 0:3. Накануне «Пантерз» не смогли справиться с «Детройтом» — 1:2.

    Не сыграют: Александр Барков, Аарон Экблад, Дмитрий Куликов, Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт (под вопросом), Густав Форслинг (под вопросом), Сэм Рейнхарт (под вопросом), Нико Штурм (под вопросом).

    Состояние команды: Завершающую стадию регулярного сезона «Флорида» проводит в упадке, если отталкиваться от череды последних результатов.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В настоящее время атакующая эффективность команды Пола Мориса остается на низком уровне. Особенно острой данная проблема становится во встречах против организованных соперников.

    Наряду со слабой реализацией «Флорида» не справляется с натиском в оборонительных фазах игры и нередко теряет контроль в плотной борьбе ввиду отсутствия баланса между линиями.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Канадцы из Онтарио вырвались на 2-ю позицию в таблице Восточной конференции. С 98 очками в активе, «Лифс» на 2 балла опередили 3-ю «Каролину».

    Последние матчи: В одном из заключительных матчей прошлого месяца «Торонто» допустил осечку в событийной игре с «Сан-Хосе» — 6:5 Б, после которой выдал серию из четырех побед.

    Задержавшись в Калифорнии, команда Крэйга Беруби разобралась с «Лос-Анджелесом» — 3:1 и «Анахаймом» — 3:2. Недавние встречи «Лифс» провели дома, где взяли верх над «Флоридой» — 3:2 и «Каламбуром» — 5:0.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа, Макс Пачиоретти, Давид Кампф (под вопросом), Джейк Маккейб (под вопросом).

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    • Состояние команды: «Торонто» остается одним из сильнейших представителей Восточной конференции, излучая уверенность в границах последних матчей.

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    В контексте тактического рисунка «Лифс» стараются играть слаженно, грамотно распределяя нагрузку. Так, в большинстве случаев канадцы крайне неохотно подстраиваются под соперников.

    На флажке регулярки «Торонто» демонстрирует предельную собранность и высокую оборонительную надежность, качество которой подкреплено хорошей общей структурой.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» не побеждает на протяжении 5 последних матчей

    • Ни в одной игре из 4-х предыдущих «Торонто» не пропускал больше 2 голов

    • «Флорида» одержала 3 победы в 4-х последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.30, а победа «Торонто» — в 2.84.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: В момент, когда «Флорида» находится в фазе кризиса, «Торонто», сохраняющий боевой тонус, способен зацепиться за результат за пределами домашнего льда.

    Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.11.

    Прогноз: На фоне проблем «Флориды» при организации игры в чужой зоне и весьма надежной обороны «Торонто» предстоящая встреча вряд ли станет результативной.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.00.

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