В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Белл Центре» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Канадский коллектив из Квебека провел 77 матчей, в которых заработал 85 очков. В таблице Востока «Хабс» занимают 8-е место, на 6 баллов опережая «Рейнджерс».

Последние матчи: После серии из пяти поражений кряду, которая закончилась разгромом на льду «Каролины» — 1:4, «Монреаль» одержал пять побед, обыграв дважды «Флориду» в начале этого цикла — 4:2; 3:2 ОТ.

Следом команда Мартена Сан-Луи разобралась с «Бостоном» — 4:1 и взяла верх над «Филадельфией» — 3:2. Последний матч «Канадиенс» провели на льду «Нэшвилла», где все также сложилось удачно — 2:1.

Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс, Дэвид Савар (под вопросом).

Состояние команды: «Монреаль» проводит уверенный по своим меркам сезон и в настоящий момент набрал отличный ход с точки зрения борьбы за плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи «Канадиенс» подкреплены собранной и эффективной игровой моделью, позволяющей разбираться не только с равными себе соперниками, но и оказывать давление на фаворитов.

Главной опорой нынешней команды Мартена Сан-Луи является надежная атакующая структура. Несмотря на некоторые трудности, включая кадровые, «Монреаль», достаточно четко действует в чужой зоне.

«Детройт»

Турнирное положение: Команда из Мичигана провела 76 матчей, в которых набрала 79 очков. В таблице Восточной конференции «крылья» расположились на 10-м месте, отставая от первой восьмерки на 6 пунктов.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Детройт» на домашнем льду одержал скромную победу над «Бостоном» — 2:1, а серию апрельских игр начал с поражения от «Сент-Луиса» — 1:2 ОТ.

Две последние встречи команда Тодда Маклеллана также провела при родных трибунах. Оба матча обернулись успехом. Сперва «Ред Уингз» разобрались с «Каролиной» — 5:3, а следом взяли верх над «Оттавой» — 2:1.

Не сыграют: Эндрю Копп, Картер Мазур.

Состояние команды: «Детройт» поводит один из лучших за последние годы сезонов, если отталкиваться исключительно от шансов на прорыв в зону Кубка.

В плане игрового содержания у «Ред Уингз» имеется ряд проблем, включая оборонительные. Грубые ошибки и нехватка глубины зачастую сказываются на результатах коллектива на дистанции.

Вместе с тем атакующий потенциал «Детройта» остается одним из лучших в среднем сегменте Восточной конференции. В отдельных матчах «крылья» показывают характер, за счет которого добиваются успехов.

Статистика для ставок

«Монреаль» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Детройт» потерпел 8 поражений в 9 последних гостевых встречах

Ни в одной игре из 5 последних «Монреаль» не пропускал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.23, ничья — в 4.36, а победа «Детройта» — в 2.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Канадская команда набрала приличную форму и решительно настроилась на выход в плей-офф. В текущей ситуации хозяева предстоящей встречи способны разобраться с весьма нестабильным соперником.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.23.

Прогноз: В большинстве последних матчей «Монреаль» действовал довольно грамотно в понимании оборонительной игры, что для «Детройта» может стать проблемой.

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.97.