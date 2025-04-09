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    «Монреаль» продлит текущую серию побед

    Монреаль — Детройт. Ставка (к. 2.23) и прогноз на хоккей, НХЛ, 9 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Детройт»
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    «Монреаль» одержал 5 побед кряду
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Белл Центре» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2025 года

    Монреаль

  • НХЛ
    •  Монреаль 02:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
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    «Монреаль»

    Турнирное положение: Канадский коллектив из Квебека провел 77 матчей, в которых заработал 85 очков. В таблице Востока «Хабс» занимают 8-е место, на 6 баллов опережая «Рейнджерс».

    Последние матчи: После серии из пяти поражений кряду, которая закончилась разгромом на льду «Каролины» — 1:4, «Монреаль» одержал пять побед, обыграв дважды «Флориду» в начале этого цикла — 4:2; 3:2 ОТ.

    Монреаль — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Следом команда Мартена Сан-Луи разобралась с «Бостоном» — 4:1 и взяла верх над «Филадельфией» — 3:2. Последний матч «Канадиенс» провели на льду «Нэшвилла», где все также сложилось удачно — 2:1.

    Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс, Дэвид Савар (под вопросом).

    Состояние команды: «Монреаль» проводит уверенный по своим меркам сезон и в настоящий момент набрал отличный ход с точки зрения борьбы за плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи «Канадиенс» подкреплены собранной и эффективной игровой моделью, позволяющей разбираться не только с равными себе соперниками, но и оказывать давление на фаворитов.

    Главной опорой нынешней команды Мартена Сан-Луи является надежная атакующая структура. Несмотря на некоторые трудности, включая кадровые, «Монреаль», достаточно четко действует в чужой зоне.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Команда из Мичигана провела 76 матчей, в которых набрала 79 очков. В таблице Восточной конференции «крылья» расположились на 10-м месте, отставая от первой восьмерки на 6 пунктов.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Детройт» на домашнем льду одержал скромную победу над «Бостоном» — 2:1, а серию апрельских игр начал с поражения от «Сент-Луиса» — 1:2 ОТ.

    Две последние встречи команда Тодда Маклеллана также провела при родных трибунах. Оба матча обернулись успехом. Сперва «Ред Уингз» разобрались с «Каролиной» — 5:3, а следом взяли верх над «Оттавой» — 2:1.

    Не сыграют: Эндрю Копп, Картер Мазур.

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    • Состояние команды: «Детройт» поводит один из лучших за последние годы сезонов, если отталкиваться исключительно от шансов на прорыв в зону Кубка.

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    В плане игрового содержания у «Ред Уингз» имеется ряд проблем, включая оборонительные. Грубые ошибки и нехватка глубины зачастую сказываются на результатах коллектива на дистанции.

    Вместе с тем атакующий потенциал «Детройта» остается одним из лучших в среднем сегменте Восточной конференции. В отдельных матчах «крылья» показывают характер, за счет которого добиваются успехов.

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • «Детройт» потерпел 8 поражений в 9 последних гостевых встречах

    • Ни в одной игре из 5 последних «Монреаль» не пропускал больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.23, ничья — в 4.36, а победа «Детройта» — в 2.83.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

    Прогноз: Канадская команда набрала приличную форму и решительно настроилась на выход в плей-офф. В текущей ситуации хозяева предстоящей встречи способны разобраться с весьма нестабильным соперником.

    Ставка: «Монреаль» победит за 2.23.

    Прогноз: В большинстве последних матчей «Монреаль» действовал довольно грамотно в понимании оборонительной игры, что для «Детройта» может стать проблемой.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.97.

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