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    Милуоки — Миннесота. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Миннесота»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 9 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2025 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 03:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
    •

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции при 44 победах и 34 поражениях. Баскетболисты из штата Висконсин обеспечили себе место в плей-офф.

    Последние матчи: «Милуоки» одержал победу в гостевой игре против «Нью-Орлеана» (111:107). Вклад в победу «баксов» внёс Гари Трент, оформив 29 очков.

    Милуоки — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Не сыграет в матче лидер «баксов» Яннис Адетокунбо, у которого травма плеча. Выбыли из строя также Дэмиан Лиллард, Джерико Симс и Пэт Коннотон.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из четырёх матчей, обыграв «Майами» (121:115), «Филадельфию» (126:113) и «Финикс» (133:123).

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: «Миннесота» расположилась на 5 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 46 побед и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: «Лесные волки» добились победы над «Филадельфией» (114:109). Результативной игрой в составе команды из Миннеаполиса отметился Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 37 очков.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала победы в матчах против «Финикса» (124:109), «Детройта» (123:104), «Денвера» (140:139), «Бруклина» (105:90).

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» выиграл в четвёртом матче подряд

    • «Миннесота» выиграла в пятой игре подряд

    • В этом сезоне «Милуоки» выиграл у «Миннесоты» (103:101)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Милуоки» — 2.42.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Милуоки» уже обеспечил себе место в плей-офф и может выйти на игру против «лесных волков» без мотивации. Своим шансом может воспользоваться «Миннесота», которая ещё борется за выход в плей-фф.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.90.

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