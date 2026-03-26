В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Нагорном» 27 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Северсталь с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Торпедо»

Путь к плей-офф: У финишной черты регулярного сезона «Торпедо» переместилось на 6-ю строчку в таблице Запада. С 81 очком в активе, нижегородцы по дополнительной разнице пропустили выше СКА и московское «Динамо».

Последние матчи: Кубковый раунд «Торпедо» начало с эффектной победы над «Северсталью» (4:1) при 23 бросках в створ ворот и 24 спасениях Дениса Костина.

Вторая встреча в «Ледовом» оказалась ужасающей: команда Алексея Исакова сгорела «всухую» (0:4) и за три периода запомнилась 16 бросковыми попытками при 51 со стороны череповчан.

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: Если первая игра в Череповце прошла под знаком первоклассной реализации «Торпедо», то во втором матче команда испытала острую нехватку рабочих решений в зоне атаки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На отрезке в девять последних встреч команда Алексея Исакова добилась только трех побед. Шестью поражениями завершились десять предыдущих домашних попыток нижегородцев.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: «Северсталь» завершила чемпионат на 3-м месте в зачете Запада, набрав 86 очков. От 2-го «Динамо» Минск череповецкий коллектив отстал на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Дебют в Кубке Гагарина-2026 «Северсталь» вчистую провалила: шайба Адама Лишки и скромный перфоманс в атаке подытожили разгромное поражение (1:4).

Основательно взялась за дело команда Андрея Козырева в ходе второй попытки в «Ледовом». Нанеся больше полусотни бросков, «Северсталь» забрала уверенный результат (4:1). Вновь в составе череповчан отличился Лишка, а Михаил Ильин оформил дубль.

Не сыграют: У «Северстали» потерь нет.

Состояние команды: В дебютной кубковой встрече «Северстали» местами банально не хватало везения. Однако во второй игре команда по всем статьям переиграла гостей из Нижнего — как по счету, так и с точки зрения системного контроля.

Победа в кубковой игре стала для коллектива Андрея Козырева только третьей на отрезке в девять последних матчей. Между тем череповчане не проигрывали в пяти гостевых встречах из предыдущих восьми.

Статистика для ставок

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали 5 и менее голов

«Северсталь» одержала 7 побед кряду на территории «Торпедо»

Ни в одном матче из 11 последних на льду «Торпедо» «Северсталь» не проиграла в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.57, ничья — в 3.73, победа «Северстали» — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: В третьей игре команды будут решать похожие задачи, что в сущности избавляет от необходимости проявлять излишнюю академичность в защите — с чем обе испытывают проблемы — и заставит сфокусироваться на эффективности в нападении.

1.88 Тотал больше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Тотал больше 5 за 1.88.

Прогноз: «Северсталь» видится коллективом, способным перехватить инициативу в противостоянии за счет качеств, которые были продемонстрированы в регулярке — дерзкий атакующий хоккей с прицелом на высокую реализацию.

1.94 «Северсталь» победит с форой 0 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: «Северсталь» победит с форой 0 за 1.94.