прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 24 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва с коэффициентом для ставки за 1.89.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» провел 59 матчей и заработал 83 очка, с которыми прочно обосновался на 1-й строчке Запада, на 5+ баллов опережая ближайших преследователей.

Последние матчи: За последние две недели «Локомотив» дважды встретился с «Динамо» Минск, которому уступил в Беларуси (2:4) при победе в домашних стенах (5:4, бул,).

Между упомянутыми матчами команда Боба Хартли взяла верх над «Сочи» в «Большом» (2:1, от) и зафиксировала скромную победу над «Нефтехимиком» на своей площадке (1:0).

Не сыграют: Встречу пропустит Мартин Гернат.

Состояние команды: На финальном отрезке регулярного сезона «Локомотив» находится в исключительной форме. Команда выигрывает конкуренцию в гонке лидеров Запада и демонстрирует относительную стабильность.

В одиннадцати последних матчах коллектив Боба Хартли позволил себе только одну осечку. При этом на домашней площадке ярославцы идут без поражений на протяжении шести игр кряду.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: После 57 матчей «Динамо» Москва находится на 6-м месте в таблице Западной конференции. С 68 очками, бело-голубые отстают от ЦСКА на 2 зачетных балла.

Последние матчи: После февральской паузы в чемпионате «Динамо» Москва установило серию побед на выезде, начав с дерби на территории «Спартака» (3:2).

В других матчах команда Вячеслава Козлова расправилась с «Автомобилистом» (2:1) и «Торпедо» (4:2). Вернувшись на «ВТБ Арену», бело-голубые прибили «Сочи» (4:0).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: Текущий цикл «Динамо» Москва продиктован попытками выправить положение после затяжного периода кризиса, в результате которого команда допустила тринадцать поражений в восемнадцати играх.

В четырех недавних встречах столичный коллектив собрал максимальный объем очков и показал неплохую организацию игры. Трижды за этот отрезок динамовцы забросили 3 шайбы и более, а в двух матчах не пропускали больше 1 гола.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило «Локомотив» в 4 личных встречах из 6 последних

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

В 2 последних личных встречах «Локомотив» обошелся без заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.23, победа «Динамо» Москва — в 3.78.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: «Локомотив» в последние недели демонстрирует хорошую стабильность, в том числе и на домашнем льду. В Ярославле команда Боба Хартли, как правило, разбирается с неустойчивыми соперниками уровня «Динамо».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.89.

Прогноз: За счет компактной линии защиты «Локомотив» сумеет сдержать атакующие тройки москвичей и добиться результата при низкой динамике голевой активности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.