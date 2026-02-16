прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене-2000 Локомотив» 17 февраля, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» вышел в плей-офф досрочно, ярославский клуб возглавляет Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники в 57 матчах набрали 79 очков. «Локо» опережает своего глвного преследователя — команду «Северсталь» — на 5 пунктов.

Последние матчи: Место в 1/8 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» застолбил после победы над «Сочи» (2:1 — после овертайма). Победную шайбу в составе ярославского коллектива забросил форвард Артур Каюмов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Локомотива» смогли одержать победы над клубами «Шанхайские Драконы» (2:0), «Спартак» (3:1), «Сочи» (3:0).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» в Восточной конференции занимает 6 место, в 56 играх регулярного чемпионата «нижнекамцы» набрали 59 очков.

Последние матчи: «Нижнекамцы» в гостевом матче против «Северстали» потерпели поражение со счетом 1:3. Отметим, что «Северсталь» входит в лидирующую группу Западной конференции.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: «Нефтехимик» не может выиграть в третьем матче подряд, проиграв также «Сочи» (3:5) и СКА (1:5).

Статистика для ставок

«Локомотив» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

«Нефтехимик» занимает 6 место в Восточной конференции

В этом сезоне КХЛ «Нефтехимик» переиграл «Локомотив» (5:4 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 4.60, а победа «Нефтехимика» — в 5.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Локомотив» хоть и вышел в плей-офф лиги, не будет расслабляться в игре против нижнекамцев. Хоккеисты «Нефтехимика» в свою очередь не могут одержать победу на протяжении трёх матчей. В этой встрече ярославцы наверняка, добьются успеха, но можно быть уверенным в том, что гости дадут бой ярославскому коллективу.

Ставка: Фора «Нефтехимика» (+1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за игру «Локомотив» забрасывает по 3 шайбы, а «Нефтехимик» — по 1 голу. Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.97.