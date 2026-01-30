прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 31 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В таблице Востока «Салават Юлаев» обосновался на 6-м месте с 54 очками на счету. По итогам 51 игры уфимцы отстают от 5-го «Нефтехимика» на 3 зачетных балла.

Последние матчи: В ходе недавней гостевой серии «Салават Юлаев» одержал три победы кряду, начав этот этап с матча на территории «Сочи» (2:1).

В другой игре команда Виктора Козлова забрала тяжелейший результат на льду «Динамо» Минск (2:1, от). Турнирно и принципиально значимую победу уфимцы установили на арене «Ак Барса» накануне (4:3, от).

Не сыграют: Алексей Василевский, Евгений Кузнецов, Дин Стюарт.

Состояние команды: На протяжении последних недель «Салават Юлаев» испытывает ощущение подъема даже в условиях эпизодических провалов в топ-матчах.

В тринадцати недавних встречах команда Виктора Козлова зафиксировала десять победных результатов, за счет которых сумела почти вплотную приблизиться к верхней пятерке Востока.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 51 игры «Торпедо» находится на 4-м месте Западной конференции с 65 очками на счету. От лидера таблицы нижегородцы отстают на 4 пункта.

Последние матчи: Неделю назад торпедовцы зажгли в двух кряду матчах в родных стенах, поочередно переехав «Шанхайских Драконов» (7:2) и СКА (6:0).

Прервалась беспроигрышная серия команды Алексея Исакова в домашнем матче против «Сибири» (2:4), за которым последовало поражение от «Северстали» (2:3, от).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: «Торпедо» сокращает отставание от лидерского трио Запада, но в условиях нестабильности упустило несколько явных возможностей закрепиться в топ-3.

Накануне команда Алексея Исакова выдала шесть побед подряд, проведя три матча «на ноль». Дважды на этом отрезке нижегородцы прибили «Локомотив» — одного из прямых конкурентов.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» одержал 3 победы в 4 последних матчах дома, не пропустив больше 1 шайбы

«Торпедо» не проигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

«Салават Юлаев» победил в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.71, ничья — в 4.40, победа «Торпедо» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Салават Юлаев» не всегда хорош по качеству и тактической грамотности, но за счет характера и индивидуальности играет в толковый хоккей, в том числе и на домашней площадке против сильных гостей.

2.05 «Салават Юлаев» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Салават Юлаев — Торпедо принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.05.

Прогноз: В последних матчах «Торпедо» чаще наказывали за ошибки в обороне, чем неделями ранее. «СЮ» со своей стороны умеет пользоваться своими шансами впереди.

1.95 Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Салават Юлаев — Торпедо принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.95.