В субботу, 31 января, уфимский «Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Тщательно готовят угрозу воротам «Торпедо» игроки «Салавата» в большинстве.

26' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за подножку удален Михаил Науменков.

25' Увереннее стали действовать уфимские хоккеисты после второй заброшенной шайбы.

24' Артём Горшков нанес бросок из под защитника «Торпедо», блином отразил шайбу вратарь Костин.

23' Позиционна атака «Торпедо», но угодили нижегородцы в положение «вне игры».

22' Гоол! 2:0. Шелдон Ремпал щелкнул с отскока от борта, шайба в верхний угол ворот «Торпедо» залетела. Классная голевая передача на счету Родуолда.

22' В полном составе играет «Салават».

21' Убежали в контр-атаку в меньшинстве хоккеисты «Салавата», Максим Кузнецов в упор бросал по воротам «Торпедо», классный сейв удался вратарю гостей Костину.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось «Салавату» забросить одну шайбу в большинстве.

20' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Евгений Кузнецов.

19' Отложенный штраф у «Салавата», вратарь «Торпедо» заменен на дополнительного полевого игрока.

18' В упор бросал нападающий «Салавата» Броссо, сумел среагировать вратарь гостей Костин.

17' Продолжается игра в высоком темпе, команды поочередно атакуют.

16' Василий Атанасов хлестким броском в ближний угол ворот «Салавата» вынудил спасать хозяев вратаря Вязового.

16' В полном составе играет «Торпедо».

15' Удалось в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести торпедовцам.

14' Шелдон Ремпал в атаке сходу в большинстве «Салавата» угодил в перекладину ворот «Торпедо».

14' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за блокировку удален Михаил Науменков.

13' Быстрая атака «Торпедо», Егор Соколов бросил в створ ворот «Салавата» из круга вбрасывания, сумел шайбу на своём корпусе зафиксировать вратарь Вязовой.

12' С броском Жаровского справился вратарь «Торпедо» Костин, несмотря на перекрытый обзор.

12' Завязалась борьба у борта в зоне атаки «Салавата».

11' Плотный бросок Силаева сумел поймать вратарь «Салавата» Вязовой.

10' Сергей Гончарук нанес бросок в створ ворот «Салавата» из круга вбрасывания, зафиксировал шайбу вратарь Вязовой.

10' Позиционная атака «Торпедо».

09' Инициатива у «Салавата».

08' Мощный бросок Цулыгина в створ ворот «Торпедо», отразил шайбу вратарь Костин.

08' Быстрая атака «Салавата», но передача Максима Кузнецова на дальнюю штангу ворот «Торпедо» не прошла.

07' Свищёв бросил в створ ворот «Салавата» с входа в зону, отразил шайбу щитками вратарь хозяев Семён Вязовой.

06' Гоол! 1:0. Егор Сучков самостоятельно вышел на позицию для броска по воротам «Торпедо» и кистевым броском прошил вратаря гостей Дениса Костина.

05' Расставились уфимцы в большинстве в зоне атаки.

04' Удаление у «Торпедо», на 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Игорь Гераськин.

04' Досталось по лицу нападающему «Салавата» Владиславу Ефремову от Гераськина, судьи принялись просматривать видео.

03' Егор Соколов бросил с разворота по воротам «Салавата», шайба мимо ворот пролетела.

02' В высоком темпе начинается игра, команды атакой на атаку отвечают.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

14:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:20 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителей.

14:10 Главными судьями матча будут Юрий Оскирко из Ярославля и Вячеслав Шувалов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Стюарт, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Газимов; Горшков, Родуолд, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов Максим, Сучков, Ян, Фаизов, Кузнецов Евгений, Жаровский.

Стартовый состав «Торпедо»

«Торпедо»: Дагестанский, Костин; Журавлёв, Конюшков, Александров, Силаев, Науменков, Сизов, Нарделла; Летунов, Фирстов, Соколов, Атанасов, Принс, Гончарук, Свищев, Ткачёв, Гараев, Яремчук, Муханов, Гераськин, Виноградов.

«Салават Юлаев»

В таблице Востока «Салават Юлаев» обосновался на 6-м месте с 54 очками на счету. По итогам 51 игры уфимцы отстают от 5-го «Нефтехимика» на 3 зачетных балла. В ходе недавней гостевой серии «Салават Юлаев» одержал три победы кряду, начав этот этап с матча на территории «Сочи» (2:1). В другой игре команда Виктора Козлова забрала тяжелейший результат на льду «Динамо» Минск (2:1, от). Турнирно и принципиально значимую победу уфимцы установили на арене «Ак Барса» накануне (4:3, от).

На протяжении последних недель «Салават Юлаев» испытывает ощущение подъема даже в условиях эпизодических провалов в топ-матчах. В тринадцати недавних встречах команда Виктора Козлова зафиксировала десять победных результатов, за счет которых сумела почти вплотную приблизиться к верхней пятерке Востока. Не помогут команде в отчетной встрече: Алексей Василевский, Евгений Кузнецов и Дин Стюарт.

«Торпедо»

После 51 игры «Торпедо» находится на 4-м месте Западной конференции с 65 очками на счету. От лидера таблицы нижегородцы отстают на 4 пункта. Неделю назад торпедовцы зажгли в двух кряду матчах в родных стенах, поочередно переехав «Шанхайских Драконов» (7:2) и СКА (6:0). Прервалась беспроигрышная серия команды Алексея Исакова в домашнем матче против «Сибири» (2:4), за которым последовало поражение от «Северстали» (2:3, от).

«Торпедо» сокращает отставание от лидерского трио Запада, но в условиях нестабильности упустило несколько явных возможностей закрепиться в топ-3. Накануне команда Алексея Исакова выдала шесть побед подряд, проведя три матча «на ноль». Дважды на этом отрезке нижегородцы прибили «Локомотив» — одного из прямых конкурентов. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Алексей Кручинин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 встречу. В Нижнем Новгороде 6-го сентября победило «Торпедо» со счетом 4:3.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 41 матч. В 19 играх победил «Салават» в основное время, в 13 «Торпедо». В овертаймах все 5 побед остались за «Салаватом». В серии буллитов у «Салавата» 3 победы, у «Торпедо» 1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05