«Салават Юлаев» не отдаст результат на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 42 матчей «Салават Юлаев» поднялся на 7-ю строчку Восточной конференции с 40 очками на счету. На 1 турнирный балл уфимцы обошли 8-й «Амур».

Последние матчи: В ряде последних матчей 2025 года «Салават Юлаев» добился важнейших побед над «Амуром» (4:2) и «Северсталью» (2:1, бул.) на домашнем льду.

В заключительной игре декабря подопечные Виктора Козлова потерпели поражение от «Динамо» Минск (2:3, от), тогда как январскую серию начали с победы над «Нефтехимиком» (2:1).

Не сыграют: В составе «Салавата Юлаева» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Салават Юлаев» основательно взялся за попытки улучшить свое турнирное положение в зоне плей-офф. Недавнее подписание Евгения Кузнецова — при всех проблемах форварда — сделает команду более вариативной впереди.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На фоне неудачного отрезка из четырех поражений в пяти матчах коллектив Виктора Козлова одержал три победы в четырех недавних играх и набрал 7 очков из 8 возможных.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» в 42 матчах заработал 49 очков, с которыми прописался на 4-й позиции Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов опережая 5-й «Трактор».

Последние матчи: В конце декабрьского этапа чемпионата «Автомобилист» выдал серию из пяти побед, которая закончилась домашней встречей с «Ладой» (4:3).

В первой январской игре подопечные Николая Заварухина потерпели разгромное поражение на льду «Ак Барса» (0:5). Следом екатеринбуржцы провалили дерби на площадке «Трактора» (1:3).

Не сыграют: Артем Каштанов, Данил Романцев.

Состояние команды: «Автомобилист» замыкает лидерский квартет Востока, и, пожалуй, на текущее время это является максимальным результатом для команды Николая Заварухина.

На дистанции екатеринбуржцы по-прежнему испытывают проблемы с точки зрения последовательности в игре. Тем не менее перед недавним выездом в Казань уральский коллектив одержал пять побед кряду.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 3 домашних матчах из 4 последних

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в 2 последних матчах в Уфе с одинаковым счетом 1:4

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.08, ничья — в 4.32, победа «Автомобилиста» — в 2.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: За счет упорства и индивидуального класса отдельных игроков атаки «Салават Юлаев» может зацепиться за результат в матче против «Автомобилиста», который при должном давлении рискует просесть в темпе и надежности.

2.25 «Салават Юлаев» победит в матче

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.25.

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.25.

Прогноз: При попытках продуктивно выглядеть впереди команда Виктора Козлова не станет отходить от идеи плотной обороны. В условиях компактности в зоне уфимской защиты «Автомобилисту» будет тяжело выйти на высокий уровень реализации.

2.14 Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2.5

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2.5 за 2.14.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2.5 за 2.14.