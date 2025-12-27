прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: С 35 очками после 39 матчей, «Салават Юлаев» обосновался на 8-й позиции Восточной конференции, на 1 турнирный балл опережая 9-й «Барыс».

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Салават Юлаев» потерпел очередное поражение от «Ак Барса» (1:2).

После неудачного «Зеленого дерби» на домашнем льду команда Виктора Козлова дважды встретилась с «Амуром». В первом матче уфимцы проиграли (2:4), но во втором вязи верх (4:2).

Не сыграют: Даниил Алалыкин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» понемногу прибавляет в качестве игры на дистанции. Несмотря на фрагментарные провалы, уфимцы закрепились в числе кубковых претендентов.

Неделями ранее команда Виктора Козлова оформила четыре победы в пяти играх, тогда как последние результаты оказались скромнее — две встречи с двумя очками при шести попытках.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 39 матчах «Северсталь» заработала 53 очка, закрепившись на 2-м месте Западной конференции с отставанием в 1 балл от 1-го «Локомотива».

Последние матчи: Последнее поражение «Северстали» датировано 18 декабря: на домашнем льду череповецкий коллектив уступил «Салавату Юлаеву» (1:2).

Серия матчей в «Ледовом» продолжилась победой команды Андрея Козырева над ЦСКА (3:1). Следом «Северсталь» обыграла «Сочи» (4:3, от).

Не сыграют: Григорий Ващенко, Егор Смирнов, Макар Фомин, Константин Шостак.

Состояние команды: «Северсталь» проводит лучший регулярный сезон, закрепившись в числе лидеров Запада и временами вытесняя с 1-й строчки «Локомотив».

Оборона команды Андрея Козырева в настоящий момент входит в тройку сильнейших в конференции. При этом на дистанции в четыре матча череповчане зафиксировали три победы.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 7 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 3.5 голов

В 3 последних личных встречах «Северсталь» забивал 1 гол в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.38, победа «Северстали» — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: Для «Салавата Юлаева» каждый предстоящий матч имеет особое турнирное значение, поэтому в условиях предельного мотивационного фона уфимцы постараются зацепиться еще за один победный результат на своей территории.

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.95.

Прогноз: В составе уфимцев имеются игроки, которые находятся в отличной форме в плане результативности. Дома команда Козлова попробует выйти на высокий показатель реализации, а «Северсталь» со своей стороны предпримет ответные меры.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.30.