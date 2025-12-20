В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 13:30 (мск).
«Сибирь»
Турнирное положение: С 28 очками после 36 матчей, «Сибирь» находится на 11-м месте Восточной конференции, на 6 турнирных пунктов отставая от 7-го «Амура» и 8-го «Барыса».
Последние матчи: Незадолго до паузы в чемпионате команда Ярослава Люзенкова выдала фестивальный матч против «Спартака», который закончился плотным поражением (6:7, от).
В других встречах на домашнем льду «Сибирь» одержала верх над «Барысом» (2:1, бул.) и «Авангардом» (4:2). В последней игре новосибирцы уступили «Адмиралу» (2:3).
Не сыграют: Александр Першаков, Валентин Пьянов, Иван Чехович.
Состояние команды: «Сибирь» старается выдавать качественную игру, но по-прежнему испытывает проблемы на дистанции, в том числе и в плане обороны, поскольку на текущее время команда остается второй среди худших на Востоке по пропущенным шайбам.
Между тем в трех матчах из недавних пяти коллектив Ярослава Люзенкова добился трех побед, тогда как в четырех встречах — непременно набирал очки и не пропускал более 2 голов.
«Амур»
Турнирное положение: В 36 матчах «Амур» набрал 34 очка, с которыми расположился на 7-й строке Востока, по дополнительным показателям опережая 8-й «Барыс».
Последние матчи: Неделями ранее команда Александра Андриевского дважды на домашнем льду принимала СКА и проявила себя с хорошей стороны.
В первом матче случилось поражение (1:2, от), тогда как во втором была зафиксирована победа (4:3, бул.). Накануне «Амур» добился победы над «Адмиралом» (3:1).
Не сыграют: Роман Абросимов.
Состояние команды: «Амур» продолжает удерживать позиции в зоне плей-офф, однако в плане игрового содержания команда по-прежнему испытывает проблемы.
По заброшенным шайбам коллектив из Хабаровска входит в тройку худших в Восточной конференции, а на дистанции в восемь матчей подопечные Андриевского потерпели шесть поражений.
Статистика для ставок
- «Сибирь» обыграла «Амур» в 5 матчах из 6 последних
- В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов
- В 2 личных встречах из 3 последних «Сибирь» забросила всего 1 шайбу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Амура» — в 2.85.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.
Прогноз: Подобные матчи «Сибирь» — в ее нынешней форме — воспринимает как шанс навязать предметную борьбу прямым конкурентам. За счет одного лишь мотивационного фона команда Люзенкова способна добиться результата на домашнем льду.
Ставка: «Сибирь» победит за 2.24.
Прогноз: При должной наступательной активности «Сибирь» может продавить «Амур», для которого характерны ошибки в обороне даже без серьезного давления.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 1.82.