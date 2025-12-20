прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.24

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 13:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: С 28 очками после 36 матчей, «Сибирь» находится на 11-м месте Восточной конференции, на 6 турнирных пунктов отставая от 7-го «Амура» и 8-го «Барыса».

Последние матчи: Незадолго до паузы в чемпионате команда Ярослава Люзенкова выдала фестивальный матч против «Спартака», который закончился плотным поражением (6:7, от).

В других встречах на домашнем льду «Сибирь» одержала верх над «Барысом» (2:1, бул.) и «Авангардом» (4:2). В последней игре новосибирцы уступили «Адмиралу» (2:3).

Не сыграют: Александр Першаков, Валентин Пьянов, Иван Чехович.

Состояние команды: «Сибирь» старается выдавать качественную игру, но по-прежнему испытывает проблемы на дистанции, в том числе и в плане обороны, поскольку на текущее время команда остается второй среди худших на Востоке по пропущенным шайбам.

Между тем в трех матчах из недавних пяти коллектив Ярослава Люзенкова добился трех побед, тогда как в четырех встречах — непременно набирал очки и не пропускал более 2 голов.

«Амур»

Турнирное положение: В 36 матчах «Амур» набрал 34 очка, с которыми расположился на 7-й строке Востока, по дополнительным показателям опережая 8-й «Барыс».

Последние матчи: Неделями ранее команда Александра Андриевского дважды на домашнем льду принимала СКА и проявила себя с хорошей стороны.

В первом матче случилось поражение (1:2, от), тогда как во втором была зафиксирована победа (4:3, бул.). Накануне «Амур» добился победы над «Адмиралом» (3:1).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» продолжает удерживать позиции в зоне плей-офф, однако в плане игрового содержания команда по-прежнему испытывает проблемы.

По заброшенным шайбам коллектив из Хабаровска входит в тройку худших в Восточной конференции, а на дистанции в восемь матчей подопечные Андриевского потерпели шесть поражений.

«Сибирь» обыграла «Амур» в 5 матчах из 6 последних

В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов

В 2 личных встречах из 3 последних «Сибирь» забросила всего 1 шайбу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Амура» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: Подобные матчи «Сибирь» — в ее нынешней форме — воспринимает как шанс навязать предметную борьбу прямым конкурентам. За счет одного лишь мотивационного фона команда Люзенкова способна добиться результата на домашнем льду.

Ставка: «Сибирь» победит за 2.24.

Прогноз: При должной наступательной активности «Сибирь» может продавить «Амур», для которого характерны ошибки в обороне даже без серьезного давления.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 1.82.