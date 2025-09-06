ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
  13:13
    Ву стал футболистом «Спартака»
  08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  22:01
    Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  07:22
    Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  23:48
    Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  23:44
    Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
    «Торпедо» выйдет победителем из результативной игры

    Торпедо — Салават Юлаев. Ставка (к. 2.60) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — Салават Юлаев
    «Торпедо» в игре с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать Салават Юлаев. Игра пройдет в «Нагорном» 6 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — Салават Юлаев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2025 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Последний сезон команда из Нижнего Новгорода завершила на восьмой строчке в таблице Западной конференции с 71 очком и 31 победой. В Кубке Гагарина «Торпедо» четырежды кряду проиграло «Локомотиву».

    Последние матчи: Летний съезд «Торпедо» начался с трех товарищеских матчей, в которых нижегородцы проиграли «Локомотиву» (1:2) и «Спартаку» (3:6), но взяли верх над «Автомобилистом» (4:3 Б).

    Торпедо — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Далее команда Алексея Исакова приняла участие в Кубке мэра Москвы, где поочередно уступила «Динамо» Москва (0:1), «Динамо» Минск (3:7) и «Спартаку» (0:4).

    Не сыграют: В составе «Торпедо» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Как и многие представители среднего звена КХЛ, «Торпедо» предстоит начать сезон с серьезными изменениями, которые не в последнюю очередь связаны с назначением Алексея Исакова — тренера, не имеющего опыта работа на высшем уровне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее хорошая по меркам нижегородцев селекционная кампания позволит команде бороться за места в середине таблицы Запада и решать задачи, связанные с кубковой квалификацией. Несмотря на потери в межсезонье, усиления «Торпедо» в настоящий момент кажутся достаточно качественными.

    Салават Юлаев

    Турнирное положение: Предыдущую регулярку «Салават Юлаев» завершил на второй строчке в таблице Востока с 93 очками и 45 победами на счету. В плей-офф Уфа добралась до третьего раунда, в котором уступила «Локомотиву».

    Последние матчи: Летние сборы «Салават Юлаев» начал с двух контрольных матчей против «Автомобилиста». Оба были проиграны (2:3 ОТ; 0:3).

    После небольшого соперничества с екатеринбуржцами команда Виктора Козлова приняла участие в турнире имени Ивана Ромазана, в котором разбила «Металлург» Мг (5:2), но потерпела поражения от «Барыса» (3:4 ОТ) и «Магнитки» (1:2).

    Не сыграют: У «Салавата Юлаева» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Каким КХЛ запомнит лето-2025: главные события межсезонья
  • Отставки, переходы, снятие с турнира
  • 29/08/2025

    • Состояние команды: В межсезонье «Салават Юлаев» стал одним из самых обсуждаемых клубов лиги, что объясняется массовым отъездом звездных легионеров и проблемами финансового характера.

    Безусловно, самым громким событием стал переход Джошуа Ливо в «Трактор». Ситуацию между тем усугубили потери Нэйтана Тодда, Скотта Уилсона и Шелдона Ремпала. С учетом текущей ситуации «Салават Юлаев» ждет крайне непростой сезон.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних личных встречах победа досталась «Салавату Юлаеву»

    • В двух личных встречах из четырех «Торпедо» обошлось без заброшенных шайб

    • Только в одной личной встрече из семи последних в Нижнем Новгороде было забито более 5.5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.20, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.74.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

    Прогноз: Торпедовцы входят в сезон, завершив цикл развития под руководством Игоря Ларионова. Однако тренерские изменения не должны категорично отразиться на философии команды, привыкшей добиваться результатов за счет динамичной игры и талантливой молодежи. Это нижегородцы и попытаются доказать в первой встрече сезона.

    Ставка: «Торпедо» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.60.

    Прогноз: Летом «Салават Юлаев» стал слабее с точки зрения кадров. В то же время в плане игровой структуры команде Козлова предстоит столкнуться со множеством вызовов. На старте регулярки, вероятно, уфимцы будут испытывать тактические трудности, чем до определенной поры смогут пользоваться соперники.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 за 1.90.

    Торпедо — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 06.09.202517:00. «Торпедо» выйдет победителем из результативной игры
