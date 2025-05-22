Швеция — Чехия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, плей-офф чемпионата мира, 22 мая 2025 года

В рамках четвертьфинала чемпионата мира Швеция сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Авичи Арене» 22 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швеция — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швеция

Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата мира Швеция закончила на 2-й строке в таблице группы A. Набрав в 7 турах 18 очков, команда на 1 балл отстала от сборной Канады.

Последние матчи: В первых турах группового цикла Швеция сокрушила Словакию — 5:0 и Австрию — 4:2, после чего весьма скромно обошлась со сборной Финляндии — 2:1.

В ряде следующих матчей команда Сэма Халлама разбила Латвию — 6:0, Словению — 4:0 и Францию — 4:0. Единственное поражение шведы потерпели в игре с Канадой в битве за лидерство — 3:5.

Не сыграют: Ранее из состава Швеции выбыл Уилльям Эклунд.

Состояние команды: Швеция весьма содержательно провела групповой этап при родных трибунах. Долгое время команда делила лидерство с Канадой, но допустила провал в личной встрече.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

В понимании построения игры команда Сэма Халлама делает акцент на грамотной структуре, нередко перестраиваясь на ходу, что позволяет эффективно разбираться практически с любыми ситуациями на площадке.

Оборона Швеции остается традиционно сильной ее чертой. Накануне «желто-синие» неоднократно демонстрировали надежность защитных линий в позиционной игре и формате пять на четыре.

Чехия

Путь к плей-офф: Начальный этап чемпионата Чехия завершила на 3-й позиции в группе. С 17 баллами на счету, чехи отстали от США по дополнительным параметрам, а разрыв между лидером —Швейцарией — составил 2 очка.

Последние матчи: Турнир в Стокгольме чешская сборная начала с насыщенной событиями победы над Швейцарией — 5:4 ОТ, после чего в дежурном режиме разобралась с Норвегией — 2:1.

В ряде следующих матчей команда Радима Рулика разгромила Данию — 7:2, Венгрию — 6:2, Казахстан — 8:1 и Германию — 5:0. Беспроигрышный цикл чехов был прерван во встрече с США — 2:5.

Не сыграют: Яхим Конделик.

Состояние команды: На стадии группового раунда Чехия подтвердила статус одного из претендентов на борьбу за медали, а уровень ее игры на этом этапе оправдался в полной мере.

На протяжении семи туров коллектив Радима Рулика демонстрировал хороший баланс между обороной и активностью в наступательных фазах, которая стала одним из базовых достоинств Чехии по ходу чемпионата.

За счет высокой слаженности между линиями и вариативности игровых сочетаний Чехия сумела добиться эффективной реализации путем поиска отточенных на уровне системы решений в завершающей фазе атак.

Статистика для ставок

3 матча из 4-х предыдущих Швеция отыграла «на ноль»

В 5 последних очных матчах был пробит тотал больше 4.5

В 4-х личных встречах из 5 последних Чехия забивала не менее 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.73, ничья — в 4.51, а победа Чехии — в 4.11.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.19.

Прогноз: На начальном этапе матчей на вылет сборная Швеции может доказать конкурентоспособность в контексте борьбы за медали в родной стране. Чехия, безусловно, является одним из сильнейших соперников четвертьфинала, но команда Халлама, кажется, созрела для таких вызовов.

Ставка: Швеция не проиграет + ТБ 4.5 за 2.04.

Прогноз: На катке «Авичи Арене» вполне вероятен результативный сценарий с учетом атукающего потенциала Швеции и активных сочетаний Чехии.

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии больше 2 за 2.07