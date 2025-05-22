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    Канада уверенно пройдет в следующий раунд

    Канада — Дания. Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккей, плей-офф чемпионата мира, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Дания
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    Канада обыграла Швецию
    В рамках четвертьфинала чемпионата мира Канада сыграет с Данией. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 22 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Канада — Дания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. 1/4 финала 22 Мая 2025 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 21:20 Дания

    Дания

  • Копенгаген
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    Канада

    Путь к плей-офф: Канадская сборная закончила групповой этап на 1-й позиции. С 19 очками в активе, «кленовые» опередили Швецию на 1 балл, а Финляндию обошли на 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: Начало турнирной дистанции Канада преодолела стремительно, одержав крупные победы над Словенией — 4:0, Латвией — 7:1, Францией — 5:0, Австрией — 5:1 и Словакией — 7:0.

    Канада — Дания: коэффициенты букмекеров

    После череды разгромов команду Дина Эвансона настигла единственная на групповой стадии неудача. Осечка произошла в игре с Финляндией — 1:2 Б. В последней встрече Канада разобралась со Швецией — 5:3.

    Не сыграют: Эту игру пропустит Бо Хорват.

    Состояние команды: С самого начала Канада рассматривалась как один из главных фаворитов, привезя на этот чемпионат сбалансированный состав, насыщенный опытом и молодыми исполнителями.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    На протяжении семи туров команда Дина Эвансона показывала агрессивный атакующий хоккей, который предполагает активное использование флангов и нацеленность на позиционный розыгрыш.

    Даже на фоне поражения от Финляндии сборная Канады выглядела боеспособно и целостно с точки зрения командных действий. Широкий арсенал идей в чужой зоне позволяет «кленовым» действовать первым номером в каждой игре.

    Дания

    Путь к плей-офф: Датчане по итогам общего этапа разместились на 4-й позиции в таблице группы B, набрав 11 очков и на 1 турнирный пункт опередив Германию — единственного конкурента.

    Последние матчи: Для датчан групповая стадия в родном Хернинге началась катастрофически. В трех стартовых турах команда крупно проиграла США — 0:5, Швейцарии — 2:5 и Чехии — 2:7.

    По ходу дистанции коллектив Микаэля Кринц-Гата сумел перестроиться и выдал совершенно другие по качеству матчи. Так, поочередно Дания победила Казахстан — 5:1, Венгрию — 8:2, Норвегию — 6:3 и Германию — 2:1 Б.

    Не сыграют: В составе Дании нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Дания стала одним из главных открытий домашнего чемпионата мира, продемонстрировав завидный прогресс после крайне неудачного начала.

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    На фоне трех поражений на старте коллектив Микаэля Кринц-Гата прибавил в плане ментального состояния и выдал череду удачных матчей, показав отличный уровень физической выносливости и тактической выучки.

    Одним из преимуществ Дании в последних турах была организованная структура обороны, а ввиду не самого богатого состава датчане во многом полагаются на самоотдачу и надежную игру в воротах.

    Статистика для ставок

    • В 6 матчах из 7 на групповом этапе Канада забивала не менее 4 голов

    • В 3-х матчах из 4-х предыдущих Дания забрасывала от 5 шайб

    • В 4-х очных матчах из 5 последних Канада громила Данию с разницей в 4 шайбы и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.11, ничья — в 11.8, а победа Дании — в 18.0.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 6.5 — за 1.72.

    Прогноз: Накануне Дания совершила отчаянный рывок, пробившись четвертьфинал при родных трибунах. Однако даже за счет воли к борьбе и характера команде не хватит класса соперничать с такой Канадой.

    Ставка: Канада победит с форой -3.5 за 1.92.

    Прогноз: В каждом матче на этом чемпионате мира, несмотря на значимость и уровень соперника, канадцы не стесняются активно наседать на ворота и тем самым добиваться высоких показателей результативности.

    Ставка: Канада забьет во всех периодах за 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канада — Дания?

    Матч Канада — Дания состоится 22 мая 2025 года в 21:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Канада — Дания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Канада победит с форой -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канада — Дания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Канада победит с форой -3.5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада — Дания?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канада — Дания?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Канады оценивается букмекерами в 1.11, ничья — в 11.8, а победа Дании — в 18.0.

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