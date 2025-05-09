Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.19), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 09 мая 2025 года

«Вегас»
Турнирное положение: Перспективы «Вегаса» по этому плей-офф не видятся такими радужными, какими они могли быть перед его стартом, но иметь дело с «рыцарями» по-прежнему опасно.
Последние матчи: Стартовая игра нового противостояния обнажила все проблемы «Вегаса», а Кэссиди снова не смог встряхнуть своих игроков в самый нужный момент времени.
Травмированные игроки: Серьезные проблемы со здоровьем у «Вегаса» имеют Ленер и Пьетранжело. Также не до конца понятна ситуация с Дорофеевым.
Общий тонус клуба: Придется очень потрудиться, чтобы выиграть второй домашний матч у «Эдмонтона, поскольку канадский клуб не намерен проигрывать даже в Неваде.
"Эдмонтон"
Турнирное положение: Настроение "Эдмонтона" весьма радует, хотя перед стартом плей-офф относительно этой франшизы были самые пессимистичные прогнозы.
Последние матчи: Уже пять матчей кряду хоккеисты "Эдмонтона" не просто побеждают, но делают это в волевом стиле.
Травмированные игроки: По-прежнему "Эдмонтону" не может помочь Экхольм, но его возвращение в строй до конца плей-офф вполне можно ожидать.
Общий тонус клуба: Ноблох придал серьезный заряд уверенности своим парням, поэтому второй матч против "Вегаса" также будет проходить без компромиссов.
Статистика для ставок
- "Вегас" проиграл три последних очных противостояния
- "Эдмонтон" не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.46, на гостей — 2.85.
Прогноз: "Вегас" постарается сравнять счет в серии.
- 1.91Вашингтон — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.66Виннипег — Даллас: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- 2.16Торонто — Флорида: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, поэтому овертайм исключать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.