Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.19), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 09 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 09 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Перспективы «Вегаса» по этому плей-офф не видятся такими радужными, какими они могли быть перед его стартом, но иметь дело с «рыцарями» по-прежнему опасно.

Последние матчи: Стартовая игра нового противостояния обнажила все проблемы «Вегаса», а Кэссиди снова не смог встряхнуть своих игроков в самый нужный момент времени.

Травмированные игроки: Серьезные проблемы со здоровьем у «Вегаса» имеют Ленер и Пьетранжело. Также не до конца понятна ситуация с Дорофеевым.

Общий тонус клуба: Придется очень потрудиться, чтобы выиграть второй домашний матч у «Эдмонтона, поскольку канадский клуб не намерен проигрывать даже в Неваде.

"Эдмонтон"

Турнирное положение: Настроение "Эдмонтона" весьма радует, хотя перед стартом плей-офф относительно этой франшизы были самые пессимистичные прогнозы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Уже пять матчей кряду хоккеисты "Эдмонтона" не просто побеждают, но делают это в волевом стиле.

Травмированные игроки: По-прежнему "Эдмонтону" не может помочь Экхольм, но его возвращение в строй до конца плей-офф вполне можно ожидать.

Общий тонус клуба: Ноблох придал серьезный заряд уверенности своим парням, поэтому второй матч против "Вегаса" также будет проходить без компромиссов.

Статистика для ставок

"Вегас" проиграл три последних очных противостояния

"Эдмонтон" не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.46, на гостей — 2.85.

Прогноз: "Вегас" постарается сравнять счет в серии.

Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, поэтому овертайм исключать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.