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    «Эдмонтону» по силам продолжить побеждать?

    Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.19), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 09 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 09 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Перспективы «Вегаса» по этому плей-офф не видятся такими радужными, какими они могли быть перед его стартом, но иметь дело с «рыцарями» по-прежнему опасно.

    Последние матчи: Стартовая игра нового противостояния обнажила все проблемы «Вегаса», а Кэссиди снова не смог встряхнуть своих игроков в самый нужный момент времени.

    Травмированные игроки: Серьезные проблемы со здоровьем у «Вегаса» имеют Ленер и Пьетранжело. Также не до конца понятна ситуация с Дорофеевым.

    Общий тонус клуба: Придется очень потрудиться, чтобы выиграть второй домашний матч у «Эдмонтона, поскольку канадский клуб не намерен проигрывать даже в Неваде.

    "Эдмонтон"

    Турнирное положение: Настроение "Эдмонтона" весьма радует, хотя перед стартом плей-офф относительно этой франшизы были самые пессимистичные прогнозы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Уже пять матчей кряду хоккеисты "Эдмонтона" не просто побеждают, но делают это в волевом стиле.

    Травмированные игроки: По-прежнему "Эдмонтону" не может помочь Экхольм, но его возвращение в строй до конца плей-офф вполне можно ожидать.

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    Общий тонус клуба: Ноблох придал серьезный заряд уверенности своим парням, поэтому второй матч против "Вегаса" также будет проходить без компромиссов.

    Статистика для ставок

    • "Вегас" проиграл три последних очных противостояния

    • "Эдмонтон" не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.46, на гостей — 2.85.

    Прогноз: "Вегас" постарается сравнять счет в серии.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, поэтому овертайм исключать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вегас — Эдмонтон?

    Матч Вегас — Эдмонтон состоится 09 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вегас — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вегас — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вегас — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вегас — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.46, на гостей — 2.85.

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    Вегас — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 09.05.202504:30. «Эдмонтону» по силам продолжить побеждать?
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