ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав ГладышевПринял эстафету. Гладышев — новая звезда атаки «Динамо» в отсутствии Тюкавина «Локомотив» ведет в серии 3:1«Локомотив» — в шаге от выхода в финал, «Трактор» добился трех побед в серии с «Динамо» Фрайбург — Байер«Фрайбург» и «Байер» короновали «Баварию»: Мюнхен готов праздновать
    Все новости спорта

    «Трактор» снимет все вопросы на домашнем льду

    Трактор — Динамо Москва. Ставка (к. 2.38) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 6 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» ведет в серии 3:1
    В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Трактор» 6 мая. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Мая 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат челябинцы завершили на 1-м месте в таблице Восточной конференции. С 96 очками в активе, команда уступила «Локомотиву» в лидерской гонке КХЛ 6 турнирных пунктов.

    Последние матчи: На протяжении нескольких кубковых недель «Трактор» шел без поражений. Так, после 0:8 в серии с «Динамо» Минск уральцы одержали пять побед подряд, включая оставшиеся встречи с белорусами — 3:2; 3:1.

    Трактор — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Весьма успешно команда Бенуа Гру начала раунд против «Динамо» Москва, выиграв трижды — 4:3; 3:2; 3:2 ОТ. Добить соперника в четвертом матче «Трактор» не сумел. На «ВТБ Арене» лидера Востока ждала неудача — 1:3.

    Не сыграют: У «Трактора» на данный момент нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Несмотря на поражение в четвертом матче серии, «Трактор» продолжает удивлять уверенной и тактически цельной игрой, демонстрируя хорошую форму на дистанции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Бенуа Гру действует с использованием грамотного распределение сил, за счет которого в большинстве матчей способна навязывать высокий темп и наказывать соперников даже за незначительные ошибки.

    Тем не менее при совершенстве атакующей модели оборона «Трактора» едва ли может похвастаться такой же последовательностью. В своей зоне челябинцы не всегда действует столь же надежно.

    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: Столичная команда закончила общий этап чемпионата на 2-й строчке в таблице Западной конференции. С 89 очками после 68 матчей, «бело-голубые» обошли 3-й «Спартак» на 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: После двух подряд поражений на старте четвертьфинальной серии с «Ак Барсом» динамовцы одержали четыре победы и вышли на «Трактор», серия с которым складывается не лучшим образом.

    В трех матчах этого противостояния команда Алексея Кудашова, как и годом ранее, уступила, однако сумела избежать вылета «всухую»: накануне «Динамо» Москва в четвертой встрече обыграло челябинцев родных трибунах — 3:1.

    Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

  • «Локомотив» — в шаге от выхода в финал, «Трактор» добился трех побед в серии с «Динамо»
  • Кубок Гагарина: обзор 6-й игровой недели
  • Сегодня

    • Состояние команды: Накануне «Динамо» Москва зацепилось за важнейший результат на домашнем льду, но никак не улучшило общую турнирную картину, которая все еще остается мрачной.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    После двух неудач на гостевой площадке столичному коллективу не удалось изменить курс противостояния в третьей игре, в результате чего возможностей на исправление ситуации у «бело-голубых» не так много.

    Одной из основных проблем «Динамо» Москва в рамках этой серии остается потеря концентрации. Несмотря на умение добиваться преимущества, команда Кудашова редко распоряжается им должным образом.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 7 матчей кряду

    • В 6 последних матчах при родных трибунах «Трактор» забивал не менее 3 голов

    • Только в одном очном матче из 11 последних «Трактор» проиграл «Динамо» в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.66.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

    Прогноз: В четвертой игре челябинцы выглядели содержательно, но не смогли выстоять под давлением мотивированного соперника. На домашнем льду команда Гру способна перехватить инициативу и поставить точку в противостоянии.

    Ставка: «Трактор» победит за 2.38.

    Прогноз: В последнем матче у «Трактора» были моменты, но реализации заметно подвела. Чувствуя родную площадку, уральцы будут готовы улучшить качество в фазе завершения и выдать очередную топ-встречу с точки зрения заброшенных шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Трактор — Динамо Москва?

    Матч Трактор — Динамо Москва состоится 06 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Трактор — Динамо Москва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Трактор» победит .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Трактор — Динамо Москва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Трактор» победит » с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Трактор — Динамо Москва?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Трактор — Динамо Москва?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Касымпаша — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч АВС — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Мирасол
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Жувентуде — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 06.05.202517:00. «Трактор» снимет все вопросы на домашнем льду
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры