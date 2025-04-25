Тампа-Бэй — Флорида. Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 25 апреля 2025 года

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали-арене» 25 апреля. Начало встречи — в 01:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: На счету команды из Флориды по итогам регулярного сезона оказались 102 очка, с которыми она обосновалась на 3-й строчке в таблице Востока.

Последние матчи: Последние недели «Тампы-Бэй» в рамках общего этапа сопровождались домашней серией, состоявшей из двух побед и двух поражений, за которой последовала крупная неудача на льду «Рейнджерс» — 0:4.

Кубковый дебют оказался для команды Джона Купера неудачным. В принципиальном дерби с действующим чемпионом «Болтс» были разгромлены при домашних трибунах — 2:6.

Не сыграют: Оливер Бьоркстранд.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» прошла к кубковой серии в хорошей форме, однако реализовать потенциал в дебютном матче на домашнем льду не сумела.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На дистанции команда Джона Купера демонстрирует один из лучших уровней тактической организации, а ее атака отличается вариативностью и агрессией.

На фоне всех достоинств слабой стороной «Тампы-Бэй» в отдельных матчах является зависимость от лидеров: если те находятся не в лучшем расположении духа, у команды возникают трудности.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного чемпионата коллектив из Санрайза набрал 98 очков, с которыми финишировал на 5-й позиции в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: На финишной прямой регулярки «Флорида» — после серии из трех побед — допустила две гостевых осечки, на площадке «Рейнджерс» — 3:5 и «Тампы-Бэй» — 1:5.

Провал в региональном соперничестве с «Лайтнинг» в рамках общего этапа не повлиял на менталитет «Пантерз» в кубковой игре, в которой команда Пола Мориса нанесла сокрушительное поражение — 6:2.

Не сыграют: Ессе Пульюярви.

Состояние команды: «Флорида» провела довольно неоднозначный сезон, однако уверенная победа в первой игре Кубка указывает на целеустремленность «Пантерз».

Несмотря на проблемы, присущие в последних матчах, коллектив Пола Мориса показал убедительный в плане содержания хоккей, максимально эффективно распорядившись своими возможностями.

Несмотря на то что игра «Флориды» в обороне на дистанции вызывает вопросы, в дерби с «Тампой-Бэй» защитная структура оказалась надежной и сработала должным образом.

Статистика для ставок

«Флорида» на выезде одержала одну победу в 7 последних матчах

В 6 предыдущих очных матчах на льду «Тампы-Бэй» был пробит тотал больше 5.5

Не менее 3 голов забивала «Тампа-Бэй» в 7 домашних матчах из 8 предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.41, а победа «Флориды» — в 2.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Реализация стала определяющим фактором неудачи «Тампы-Бэй» в первом матче. Но опытная команда Купера способна перестроиться и исправить ситуацию.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 1.82.

Прогноз: В новой игре «Флорида» будет нацеливаться на эффективное использование голевых моментов, обеспечив тем самым событийный хоккей на льду принципиального соперника.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.