НХЛ. «Миннесота» победил «Вегас», «Флорида» одолела «Тампу», «Каролина» — «Нью-Джерси»

За океаном прошли 4 матча плей-офф НХЛ

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:1

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Он заработал первое очко в этом Кубке Стэнли.

Третий матч пройдет 26 апреля на льду «Нью-Джерси».

НХЛ. Плей-офф «Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Братт — 1 (Хаула, Хэмилтон), 3:51 — 0:1. Гостисбеер — 1 (Блэйк, Ахо), 22:57 — 1:1. Мартинук — 1 (мен., Орлов), 25:54 — 2:1. Джарвис — 1 (п.в., Мартинук), 59:23 — 3:1Вратари: Андерсен — Маркстрем (58:38 — 59:23)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (6+12+10) — 26 (9+9+8)

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:1

«Торонто» — «Оттава» — 3:2 ОТ

В овертайме победную шайбу забросил Макс Доми.

Третий матч в серии состоится 25 апреля на льду «Оттавы».

НХЛ. Плей-офф «Торонто» — «Оттава» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Райлли — 2 (В. Нюландер, Таварес), 3:43 — 1:0. Таварес — 2 (бол., Марнер, Мэттьюс), 8:20 — 2:0. Ткачак — 1 (бол., Жиру, Шабо), 35:41 — 2:1. Годетт — 1 (Клевен, Штюцле), 54:47 — 2:2. Доми — 1 (Бенуа), 63:09 — 3:2Вратари: Столарц — УлльмаркШтраф: 8 — 4Броски: 21 (7+3+9+2) — 28 (10+13+4+1)

«Торонто» — «Оттава» — 3:2 ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Тампа» — «Флорида» — 2:6

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по воротам. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 10 сейвов.

У «Тампы» голевой передачей отметился Никита Кучеров, а у «Флориды» — Дмитрий Куликов.

Второй матч состоится 25 апреля.

НХЛ. Плей-офф «Тампа» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Голы: Беннетт — 1 (Самоскевич), 3:44 — 0:1. Гюнцель — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 12:21 — 1:1. Райнхарт — 1 (Куликов, Верхэге), 19:15 — 1:2. Шмидт — 1 (Маршан, Беннетт), 24:41 — 1:3. Ткачак — 1 (бол., Райнхарт, Барков), 24:55 — 1:4. Ткачак — 2 (бол.), 29:44 — 1:5. Пойнт — 1 (Макдона, Гонсалвес), 33:04 — 2:5. Шмидт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:09 — 2:6Вратари: Василевский — БобровскийШтраф: 6 — 6Броски: 22 (10+6+6) — 16 (6+7+3)

«Тампа» — «Флорида» — 2:6

«Вегас» — «Миннесота» — 2:5

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем и результативной передачей в этой встрече.

Следующий матч команд пройдет 25 апреля и начнется в 4:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Вегас» — «Миннесота» — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) Голы: Болди — 3 (Капризов, Бродин), 9:56 — 0:1. Фолиньо — 1 (Хартман), 11:35 — 0:2. Зуккарелло — 1 (Юханссон), 17:15 — 0:3. Капризов — 1 (Болди), 23:59 — 0:4. Хэнифин — 1, 32:04 — 1:4. Гертл — 2 (Пьетранджело, Саад), 42:26 — 2:4. Капризов — 2 (п.в.), 57:34 — 2:5Вратари: Хилл (56:11 — 57:34) — ГуставссонШтраф: 2 — 0Броски: 32 (10+11+11) — 17 (10+3+4)