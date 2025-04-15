Спартак
Салават Юлаев
«Спартак»
Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного чемпионата столичный коллектив заработал 87 очков. В таблице Западной конференции «красно-белые» обосновались на 3-й строчке, на 1 турнирный балл опередив минское «Динамо».
Последние матчи: Текущий розыгрыш Кубка Гагарина «Спартак» начал с трех побед над «Северсталью» — 5:4 ОТ; 4:2; 1:0, за которыми последовало разгромное поражение в Череповце — 2:5. Позднее москвичи выиграли в четвертый раз — 5:2.
Спартак — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
После бодрого начала плей-офф команду Алексея Жамнова настигла крупная неудача на территории «Салавата Юлаева» — 1:4, после чего столичный клуб совершил яркий камбэк за счет геройств Адама Ружички во второй игре — 5:4 ОТ.
Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.
Состояние команды: «Спартак» довольно уверенно преодолел первую стадию плей-офф, однако во второй раунд вошел не так бодро, допустив крупное поражение. Вместе с тем проблемами обернулась и вторая игра, несмотря на ее исход.
На катке «Салавата Юлаева» команда Алексея Жамнова со второй попытки сумела взвинтить темп и продемонстрировать привычную атакующую агрессию, за счет которой добивалась результатов по ходу всего сезона.
Однако оборонительная игра «Спартака» по-прежнему входит в перечень его слабых мест. В своей зоне столичный коллектив нередко выглядит бесформенно как в позиционных фазах, так и во время контратак.
«Салават Юлаев»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон уфимский коллектив завершил на 2-й строчке в таблице Восточной конференции с 93 баллами в активе. От лидера гонки — «Трактора» — команда отстала на 3 турнирных очка.
Последние матчи: «Салават Юлаев» провел весьма изнурительную серию с «Сибирью», которая растянулась на семь матчей, запомнилась сокрушительным поражением в гостях — 2:5 и довольно прагматичной победой при родных трибунах — 2:1.
Упорное противостояние с сибиряками не повлияло на качество игры команды Виктора Козлова на старте второго раунда. На домашнем катке уфимцы одержали яркую победу над «Спартаком» — 4:1, но упустили шикарную возможность выиграть дважды кряду — 4:5 ОТ.
Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.
Состояние команды: Несмотря на трудности по ходу отдельных матчей, «Салават Юлаев» доказал, что является одним из наиболее бойких и вместе с тем непредсказуемых представителей плей-офф.
Команда Виктора Козлова демонстрирует хоккей высокого уровня, излучая уверенность в нападении: быстрые переходы в атаку, неплохое владение в чужой зоне и нацеленность на броски являются базовыми качествами атакующих бригад уфимцев.
Вместе с тем «Салават Юлаев» испытывает явные проблемы с концентрацией, что было заметно в предыдущей встрече. В моменты своего превосходства коллектив способен упустить инициативу ввиду оборонительных провалов.
Статистика для ставок
- В 5 матчах «Спартака» из 7 в рамках этого плей-офф был пробит тотал больше 5.5
- «Спартак» не проигрывает на своем льду на протяжении 5 матчей кряду
- «Салават Юлаев» в рамках текущего плей-офф ни разу не выиграл в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.15, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.65.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
- 1.85Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Прогноз: В предыдущем матче команды вошли во вкус, продемонстрировав привычный атакующий порыв, который завершился большим количеством заброшенных шайб. В предстоящей встрече соперники вряд ли станут отказываться от подобного формата борьбы.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.04.
Прогноз: На домашнем льду «Спартак» попытается захватить инициативу и выдать очередной яркий хоккей, в котором преобладают большое количество резких выпадов и острота в чужой зоне.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.30.