В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного чемпионата столичный коллектив заработал 87 очков. В таблице Западной конференции «красно-белые» обосновались на 3-й строчке, на 1 турнирный балл опередив минское «Динамо».

Последние матчи: Текущий розыгрыш Кубка Гагарина «Спартак» начал с трех побед над «Северсталью» — 5:4 ОТ; 4:2; 1:0, за которыми последовало разгромное поражение в Череповце — 2:5. Позднее москвичи выиграли в четвертый раз — 5:2.

Спартак — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.444.102.60Бонус$1500

После бодрого начала плей-офф команду Алексея Жамнова настигла крупная неудача на территории «Салавата Юлаева» — 1:4, после чего столичный клуб совершил яркий камбэк за счет геройств Адама Ружички во второй игре — 5:4 ОТ.

Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Спартак» довольно уверенно преодолел первую стадию плей-офф, однако во второй раунд вошел не так бодро, допустив крупное поражение. Вместе с тем проблемами обернулась и вторая игра, несмотря на ее исход.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На катке «Салавата Юлаева» команда Алексея Жамнова со второй попытки сумела взвинтить темп и продемонстрировать привычную атакующую агрессию, за счет которой добивалась результатов по ходу всего сезона.

Однако оборонительная игра «Спартака» по-прежнему входит в перечень его слабых мест. В своей зоне столичный коллектив нередко выглядит бесформенно как в позиционных фазах, так и во время контратак.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон уфимский коллектив завершил на 2-й строчке в таблице Восточной конференции с 93 баллами в активе. От лидера гонки — «Трактора» — команда отстала на 3 турнирных очка.

Последние матчи: «Салават Юлаев» провел весьма изнурительную серию с «Сибирью», которая растянулась на семь матчей, запомнилась сокрушительным поражением в гостях — 2:5 и довольно прагматичной победой при родных трибунах — 2:1.

Упорное противостояние с сибиряками не повлияло на качество игры команды Виктора Козлова на старте второго раунда. На домашнем катке уфимцы одержали яркую победу над «Спартаком» — 4:1, но упустили шикарную возможность выиграть дважды кряду — 4:5 ОТ.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: Несмотря на трудности по ходу отдельных матчей, «Салават Юлаев» доказал, что является одним из наиболее бойких и вместе с тем непредсказуемых представителей плей-офф.

Команда Виктора Козлова демонстрирует хоккей высокого уровня, излучая уверенность в нападении: быстрые переходы в атаку, неплохое владение в чужой зоне и нацеленность на броски являются базовыми качествами атакующих бригад уфимцев.

Вместе с тем «Салават Юлаев» испытывает явные проблемы с концентрацией, что было заметно в предыдущей встрече. В моменты своего превосходства коллектив способен упустить инициативу ввиду оборонительных провалов.

Статистика для ставок

В 5 матчах «Спартака» из 7 в рамках этого плей-офф был пробит тотал больше 5.5

«Спартак» не проигрывает на своем льду на протяжении 5 матчей кряду

«Салават Юлаев» в рамках текущего плей-офф ни разу не выиграл в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.15, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В предыдущем матче команды вошли во вкус, продемонстрировав привычный атакующий порыв, который завершился большим количеством заброшенных шайб. В предстоящей встрече соперники вряд ли станут отказываться от подобного формата борьбы.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.04.

Прогноз: На домашнем льду «Спартак» попытается захватить инициативу и выдать очередной яркий хоккей, в котором преобладают большое количество резких выпадов и острота в чужой зоне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.30.