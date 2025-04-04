В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене-Трактор» 4 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Трактор» заработал 96 очков, с которыми финишировал на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 3+ турнирных балла опередив основных конкурентов.

Последние матчи: С учетом соотношения сил для «Трактора» стал шоком первый матч на домашнем льду, где было зафиксировано поражение — 4:5, за которым последовала волевая победа в овертайме — 2:1 ОТ.

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На Дальнем Востоке уровень остроты стал еще очевиднее ввиду очередной неудачи команды Бенуа Гру в овертайме — 3:4 ОТ. Однако в четвертом матче челябинцы проявили себя с лучшей стороны, сокрушив «Адмирал» — 7:3 и восстановив равенство в серии.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: Для лидера Восточной конференции серия плей-офф складывается неоднозначно, несмотря на железный статус фаворита, присвоенный перед ее началом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На ледовой площадке «Трактор» сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны «Адмирала» и далеко не в каждой встрече способен продавить настойчивого соперника.

Тем не менее в настоящее время команда Бенуа Гру имеет психологическое преимущество на фоне сокрушительной победы на Дальнем Востоке и предстоящей игры при домашних трибунах.

«Адмирал»

Путь к плей-офф: На счету «Адмирала» по итогам 68 матчей регулярки оказались 69 очков, с которыми команда разместилась на 8-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям отстав от «Сибири».

Последние матчи: В дебютном матче Кубка Гагарина «Адмирал», вернувшийся после годичной паузы, весьма неожиданно организовал яркую победу — 5:4, после которой провел упорную встречу, уступив в овертайме — 1:2 ОТ.

Опускать руки после поражения команда Леонида Тамбиева не стала и добилась локального успеха на домашнем льду в третьей игре — 4:3 ОТ. Однако еще одна домашняя попытка была провалена — 3:7.

Не сыграют: Артем Николаев, Джек Родуолд.

Состояние команды: В роли очевидного аутсайдера «Адмирал» включил боевой режим и успешно начал плей-офф в Челябинске, после чего попытался сберечь темп и провел серию достойных матчей.

Предыдущих локальных успехов «Адмирал» добился за счет уверенной реализации при минимальном количестве созданных моментов наряду с надежной обороной и прекрасной игрой Андрея Мишурова.

Однако в недавнем матче на «Фетисов-Арене» команда Леонида Тамбиева не смогла справиться с колоссальным натиском «Трактора» и рассыпалась на фоне череды быстрых атак.

Статистика для ставок

В 3-х матчах из 4-х в рамках этой серии был пробит тотал больше 5.5

Минимум по 3 шайбы забрасывали соперники в 3-х личных встречах из недавних 4-х

«Трактор» добился 6 побед в 7 последних домашних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.60, а победа «Адмирала» — в 6.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: В четвертом матче серии челябинцы должным образом распорядились собственными моментами, а на домашнем катке команда Бенуа Гру получит достаточно возможностей, чтобы выйти в этом противостоянии вперед.

Ставка: «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 1.90.

Прогноз: В предыдущих матчах с «Адмиралом» лидер Восточной конференции демонстрировал хорошую результативность и сбавлять темп при родных трибунах явно не намерен.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 1.97.