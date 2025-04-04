ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл Джек Грилиш празднует гол«Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби Милан — Интер«Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч
  • 19:21
    • «Автомобилист» всухую обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии плей-офф
    Все новости спорта

    «Трактор» впервые в серии выйдет вперед?

    Трактор — Адмирал: прогноз ставки на Кубок Гагарина 4 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» сравнял счет в серии
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене-Трактор» 4 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Апреля 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ. Кубок Гагарина
    •

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Трактор» заработал 96 очков, с которыми финишировал на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 3+ турнирных балла опередив основных конкурентов.

    Последние матчи: С учетом соотношения сил для «Трактора» стал шоком первый матч на домашнем льду, где было зафиксировано поражение — 4:5, за которым последовала волевая победа в овертайме — 2:1 ОТ.

    Трактор — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.475.205.60Бонус$1500
    •

    На Дальнем Востоке уровень остроты стал еще очевиднее ввиду очередной неудачи команды Бенуа Гру в овертайме — 3:4 ОТ. Однако в четвертом матче челябинцы проявили себя с лучшей стороны, сокрушив «Адмирал» — 7:3 и восстановив равенство в серии.

    Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Для лидера Восточной конференции серия плей-офф складывается неоднозначно, несмотря на железный статус фаворита, присвоенный перед ее началом.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На ледовой площадке «Трактор» сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны «Адмирала» и далеко не в каждой встрече способен продавить настойчивого соперника.

    Тем не менее в настоящее время команда Бенуа Гру имеет психологическое преимущество на фоне сокрушительной победы на Дальнем Востоке и предстоящей игры при домашних трибунах.

    «Адмирал»

    Путь к плей-офф: На счету «Адмирала» по итогам 68 матчей регулярки оказались 69 очков, с которыми команда разместилась на 8-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям отстав от «Сибири».

    Последние матчи: В дебютном матче Кубка Гагарина «Адмирал», вернувшийся после годичной паузы, весьма неожиданно организовал яркую победу — 5:4, после которой провел упорную встречу, уступив в овертайме — 1:2 ОТ.

    Опускать руки после поражения команда Леонида Тамбиева не стала и добилась локального успеха на домашнем льду в третьей игре — 4:3 ОТ. Однако еще одна домашняя попытка была провалена — 3:7.

    Не сыграют: Артем Николаев, Джек Родуолд.

  • «Авангард» разносит «Магнитку», «Адмирал» удивил «Трактор», «Динамо» плотно взялось за СКА
  • Кубок Гагарина: обзор 1-й игровой недели
  • 31/03/2025

    • Состояние команды: В роли очевидного аутсайдера «Адмирал» включил боевой режим и успешно начал плей-офф в Челябинске, после чего попытался сберечь темп и провел серию достойных матчей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Предыдущих локальных успехов «Адмирал» добился за счет уверенной реализации при минимальном количестве созданных моментов наряду с надежной обороной и прекрасной игрой Андрея Мишурова.

    Однако в недавнем матче на «Фетисов-Арене» команда Леонида Тамбиева не смогла справиться с колоссальным натиском «Трактора» и рассыпалась на фоне череды быстрых атак.

    Статистика для ставок

    • В 3-х матчах из 4-х в рамках этой серии был пробит тотал больше 5.5

    • Минимум по 3 шайбы забрасывали соперники в 3-х личных встречах из недавних 4-х

    • «Трактор» добился 6 побед в 7 последних домашних встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.60, а победа «Адмирала» — в 6.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: В четвертом матче серии челябинцы должным образом распорядились собственными моментами, а на домашнем катке команда Бенуа Гру получит достаточно возможностей, чтобы выйти в этом противостоянии вперед.

    Ставка: «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 1.90.

    Прогноз: В предыдущих матчах с «Адмиралом» лидер Восточной конференции демонстрировал хорошую результативность и сбавлять темп при родных трибунах явно не намерен.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Остапенко — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бешикташ — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спортинг — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нисикори — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинская — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вашингтон — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Оттава — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торонто — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Трактор — Адмирал: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 04.04.202517:00. «Трактор» впервые в серии выйдет вперед?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры