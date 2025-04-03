«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Шансы попасть в плей-офф у «Нью-Йорк Рейнджерс» остаются, но на остатке сезона нужно выигрывать максимально возможное количество матчей.
Последние матчи: В семи последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только два раза, а с такими успехами попасть в восьмерку сильнейших будет чрезвычайно тяжело.
Травмированные игроки: С одинаковыми повреждениями у «Нью-Йорк Рейнджерс» Эдстрем, Калиев и Ремпе. У всех травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: В матче против «дикарей» нужно набирать два очка, но такая задача не их простых.
«Миннесота»
Турнирное положение: Состояние «Миннесоты» перед скоро стартующим плей-офф вызывает вопросы, а в таблице Запада клуб Хайнса уже седьмой.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Миннесота» проиграла четыре раза, довольствовавшись только победой над самим «Вашингтоном».
Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмированными игроками есть и у «Миннесоты». Своему клубу не смогут помочь Чисхолм, Эрикссон, Иржичек и Капризов.
Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» будет упорной, но вероятность в ней победить без травмированных игроков совсем низкая.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи последних матчах смог победить только два раза
- Три из последних четырех последних очных поединков не завершились в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.20, на гостей — 3.20.
Прогноз: Хозяевам победа нужнее, поэтому вероятность набора ими двух очков куда больше.
- 2.10СКА — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.19Каролина — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, которая в основное время матча может не завершиться.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.08.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.96.