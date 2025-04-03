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    «Нью-Йорк Рейнджерс» победит в важной игре?

    Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. Ставка (к. 2.08), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Шансы попасть в плей-офф у «Нью-Йорк Рейнджерс» остаются, но на остатке сезона нужно выигрывать максимально возможное количество матчей.

    Последние матчи: В семи последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл только два раза, а с такими успехами попасть в восьмерку сильнейших будет чрезвычайно тяжело.

    Травмированные игроки: С одинаковыми повреждениями у «Нью-Йорк Рейнджерс» Эдстрем, Калиев и Ремпе. У всех травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: В матче против «дикарей» нужно набирать два очка, но такая задача не их простых.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Состояние «Миннесоты» перед скоро стартующим плей-офф вызывает вопросы, а в таблице Запада клуб Хайнса уже седьмой.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Миннесота» проиграла четыре раза, довольствовавшись только победой над самим «Вашингтоном».

    Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмированными игроками есть и у «Миннесоты». Своему клубу не смогут помочь Чисхолм, Эрикссон, Иржичек и Капризов.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» будет упорной, но вероятность в ней победить без травмированных игроков совсем низкая.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи последних матчах смог победить только два раза

    • Три из последних четырех последних очных поединков не завершились в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.20, на гостей — 3.20.

    Прогноз: Хозяевам победа нужнее, поэтому вероятность набора ими двух очков куда больше.

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, которая в основное время матча может не завершиться.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.08.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.96.

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    Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 03.04.202502:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» победит в важной игре?
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