Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» отствет от идущего восьмым «Монреаля» всего лишь на одно очко, но это не расстояние на дистанции в 12 матчей.
Последние матчи: Хоть два последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» и проиграл, но смог набрать в каждом из них по одному очку.
Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» не могут помочь Барзал, Фашинг и Варламов. Потери неприятные, но с ними вполне можно жить.
Общий тонус клуба: Игра против разболтанного «Ванкувера» будет проходить с преимуществом хозяев льда.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Отставание «Ванкувера» от идущего восьмым «Сент-Луиса» составляет уже три очка, но есть матч в запасе.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Ванкувер» проиграл два раза, а с таким графиком о попадании в плей-офф можно забыть.
Травмированные игроки: Отсутствующих у «Ванкувера» аж целых четыре хоккеиста: не смогут помочь своему клубу Хитил, Джуулсен, Хегландер и Петтерссон.
Общий тонус клуба: Гости будут играть на пределе возможностей, но у хозяев больше мотивации победить в предстоящей игре.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Айлендерс» набирает очки шесть матчей кряду
- У «Ванкувера» за пять последних матчей всего лишь две победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.26, на гостей — 2.63.
Прогноз: Хозяева на всех парах мчатся в плей-офф, поэтому гости не смогут их остановить в предстоящем поединке.
- 2.09Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Матч получится мало результативным, поэтому зрители не смогут увидеть большого количества заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.07.