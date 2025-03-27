В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «UBS Арене» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» отствет от идущего восьмым «Монреаля» всего лишь на одно очко, но это не расстояние на дистанции в 12 матчей.

Последние матчи: Хоть два последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» и проиграл, но смог набрать в каждом из них по одному очку.

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Травмированные игроки: Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» не могут помочь Барзал, Фашинг и Варламов. Потери неприятные, но с ними вполне можно жить.

Общий тонус клуба: Игра против разболтанного «Ванкувера» будет проходить с преимуществом хозяев льда.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Отставание «Ванкувера» от идущего восьмым «Сент-Луиса» составляет уже три очка, но есть матч в запасе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Ванкувер» проиграл два раза, а с таким графиком о попадании в плей-офф можно забыть.

Травмированные игроки: Отсутствующих у «Ванкувера» аж целых четыре хоккеиста: не смогут помочь своему клубу Хитил, Джуулсен, Хегландер и Петтерссон.

Общий тонус клуба: Гости будут играть на пределе возможностей, но у хозяев больше мотивации победить в предстоящей игре.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Айлендерс» набирает очки шесть матчей кряду

У «Ванкувера» за пять последних матчей всего лишь две победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.26, на гостей — 2.63.

Прогноз: Хозяева на всех парах мчатся в плей-офф, поэтому гости не смогут их остановить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Матч получится мало результативным, поэтому зрители не смогут увидеть большого количества заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.07.