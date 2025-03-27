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    Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «UBS Арене» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Марта 2025 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:30 Ванкувер

    Ванкувер

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» отствет от идущего восьмым «Монреаля» всего лишь на одно очко, но это не расстояние на дистанции в 12 матчей.

    Последние матчи: Хоть два последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» и проиграл, но смог набрать в каждом из них по одному очку.

    Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» не могут помочь Барзал, Фашинг и Варламов. Потери неприятные, но с ними вполне можно жить.

    Общий тонус клуба: Игра против разболтанного «Ванкувера» будет проходить с преимуществом хозяев льда.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Отставание «Ванкувера» от идущего восьмым «Сент-Луиса» составляет уже три очка, но есть матч в запасе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Ванкувер» проиграл два раза, а с таким графиком о попадании в плей-офф можно забыть.

    Травмированные игроки: Отсутствующих у «Ванкувера» аж целых четыре хоккеиста: не смогут помочь своему клубу Хитил, Джуулсен, Хегландер и Петтерссон.

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    Общий тонус клуба: Гости будут играть на пределе возможностей, но у хозяев больше мотивации победить в предстоящей игре.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Айлендерс» набирает очки шесть матчей кряду

    • У «Ванкувера» за пять последних матчей всего лишь две победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.26, на гостей — 2.63.

    Прогноз: Хозяева на всех парах мчатся в плей-офф, поэтому гости не смогут их остановить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Матч получится мало результативным, поэтому зрители не смогут увидеть большого количества заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.07.

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    Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 27.03.202502:30. «Островитяне» наберут важные очки?
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