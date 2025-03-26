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    «Торонто» разгромит «летчиков»?

    Торонто — Филадельфия. Ставка (к. 1.76), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Филадельфия»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 02:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Сейчас «Торонто» во всю готовится к плей-офф и наигрывает всевозможные модели игры в атаке. Турнирное положение позволяет, поскольку канадский клуб размещается на четвертой строчке Востока.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Торонто» проиграл только раз, который пришелся на крайний матч против «Нэшвилла».

    Торонто — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.684.704.10Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Не могут играть за «Торонто» Хаканпаа и Пачиоретти, но клуб Берубе вполне может справиться с терпящими бедствие «летчиками» и без них.

    Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» хозяева льда будут играть вальяжно, но при таком стиле игры у них все равно больше шансов победить.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Век Тортореллы в «Филадельфии» подходит к своему логическому завершению, поскольку предпоследнее место восточной конференции — это не тот результат, на который рассчитывали поклонники этого клуба.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За 11 последних поединков «Филадельфия» выиграла только раз, который пришелся на игру против «Тампы».

    Травмированные игроки: На протяжении длительного времени у «Филадельфии» не могут играть Эллис и Ристолайнен. Также не до конца понятна ситуация с Хэтэуэйем.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет очередным провальным поединком, где гости снова могут получить шайб в свои ворота по самое не балуй.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» в семи последних матчах победил только два раза

    • У «Колорадо» в девяти последних матчах только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.77, на гостей — 3.94.

    Прогноз: «Торонто» с большой долей вероятности уничтожит «Филадельфию».

    Альтернативный прогноз: Обе команды порадуют зрителей большим количеством голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.

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    Торонто — Филадельфия: прогноз и ставка за 1.76, статистика, коэффициенты матча 26.03.202502:00. «Торонто» разгромит «летчиков»?
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