В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Сейчас «Торонто» во всю готовится к плей-офф и наигрывает всевозможные модели игры в атаке. Турнирное положение позволяет, поскольку канадский клуб размещается на четвертой строчке Востока.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Торонто» проиграл только раз, который пришелся на крайний матч против «Нэшвилла».

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Травмированные игроки: Не могут играть за «Торонто» Хаканпаа и Пачиоретти, но клуб Берубе вполне может справиться с терпящими бедствие «летчиками» и без них.

Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» хозяева льда будут играть вальяжно, но при таком стиле игры у них все равно больше шансов победить.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Век Тортореллы в «Филадельфии» подходит к своему логическому завершению, поскольку предпоследнее место восточной конференции — это не тот результат, на который рассчитывали поклонники этого клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За 11 последних поединков «Филадельфия» выиграла только раз, который пришелся на игру против «Тампы».

Травмированные игроки: На протяжении длительного времени у «Филадельфии» не могут играть Эллис и Ристолайнен. Также не до конца понятна ситуация с Хэтэуэйем.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет очередным провальным поединком, где гости снова могут получить шайб в свои ворота по самое не балуй.

Статистика для ставок

«Торонто» в семи последних матчах победил только два раза

У «Колорадо» в девяти последних матчах только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.77, на гостей — 3.94.

Прогноз: «Торонто» с большой долей вероятности уничтожит «Филадельфию».

Альтернативный прогноз: Обе команды порадуют зрителей большим количеством голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.