Торонто
Филадельфия
«Торонто»
Турнирное положение: Сейчас «Торонто» во всю готовится к плей-офф и наигрывает всевозможные модели игры в атаке. Турнирное положение позволяет, поскольку канадский клуб размещается на четвертой строчке Востока.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Торонто» проиграл только раз, который пришелся на крайний матч против «Нэшвилла».
Торонто — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не могут играть за «Торонто» Хаканпаа и Пачиоретти, но клуб Берубе вполне может справиться с терпящими бедствие «летчиками» и без них.
Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» хозяева льда будут играть вальяжно, но при таком стиле игры у них все равно больше шансов победить.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Век Тортореллы в «Филадельфии» подходит к своему логическому завершению, поскольку предпоследнее место восточной конференции — это не тот результат, на который рассчитывали поклонники этого клуба.
Последние матчи: За 11 последних поединков «Филадельфия» выиграла только раз, который пришелся на игру против «Тампы».
Травмированные игроки: На протяжении длительного времени у «Филадельфии» не могут играть Эллис и Ристолайнен. Также не до конца понятна ситуация с Хэтэуэйем.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет очередным провальным поединком, где гости снова могут получить шайб в свои ворота по самое не балуй.
Статистика для ставок
- «Торонто» в семи последних матчах победил только два раза
- У «Колорадо» в девяти последних матчах только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.77, на гостей — 3.94.
Прогноз: «Торонто» с большой долей вероятности уничтожит «Филадельфию».
- 2.08Виннипег — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.12Баффало — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.69Каролина — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды порадуют зрителей большим количеством голов.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.