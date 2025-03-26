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    «Автомобилист» начнет серию с победы?

    Автомобилист — Ак Барс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Ак Барс»
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    «Автомобилист» в матче со СКА
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 26 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2025 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
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    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: По итогам регулярного чемпионата екатеринбуржцы расположились на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков и отстав от клубов первой тройки всего на 1 турнирный балл.

    Последние матчи: Заключительные матчи чемпионата «Автомобилист» провел на льду «УГМК-Арены», серия которых началась с поражения от ЦСКА — 3:4, но была продолжена победами над «Торпедо» — 2:1 и «Сочи» — 6:3.

    Автомобилист — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

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    После разгрома аутсайдера соседней конференции команда Николая Заварухина крупно проиграла «Салавату Юлаеву» — 1:4, однако на флажке регулярки сумела добиться побед над СКА — 3:2 Б и «Металлургом» Мг — 3:2.

    Не сыграют: Кертис Волк.

    Состояние команды: На финише регулярного сезона «Автомобилист» потерял шансы на лучший посев, продемонстрировав очередной спад на фоне неплохой кампании в целом.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящее время команда Николая Заварухина может считаться одним из претендентов на продолжительный плей-офф этап, если сумеет вернуться к уровню игры, который был характер для уральцев ранее.

    В частности, «Автомобилист» сочетает в себе опытную атаку при сравнительно надежной обороне. В нужные моменты екатеринбуржцы способны включить прагматизм, а в других ситуациях — взвинтить темп, с которым соперники справиться не могут.

    «Ак Барс»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки казанцы заработали 87 очков, с которыми расположились на 5-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям опередив «Авангард».

    Последние матчи: В одном из последних матчей перед началом плей-офф «Ак Барс» оформил сокрушительную победу над «Трактором» — 6:2, но уже в следующей игре допустил поражение в соперничестве с «Витязем» — 1:2 ОТ.

    Еще одну крупную победу команда Анвара Гатиятулина организовала на территории «Барыса» — 8:0, а на выходных провела тяжелейший, но успешный выезд на площадке «Сибири» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Ак Барса» олицетворяет проверку конкурентоспособности на фоне перестройки, затеянной годом ранее с целью возвращения в борьбу за Кубок Гагарина.

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    В нынешнем плей-офф команда Анвара Гатиятулина вряд ли входит в число фаворитов, хотя моментами демонстрирует боевитость даже ввиду нестабильных отрезков, сопровождаемых провалами.

    В числе сильных качеств «Ак Барса», безусловно, можно выделить вариантность нападения и гибкость атакующей модели. Казанцы уверенно действуют в чужой зоне и способны выдерживать высокий темп игры.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» одержал 4 победы в 5 последних домашних матчах

    • «Ак Барс» не проигрывает на выезде на протяжении 3-х матчей

    • В статусе гостевой команды «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» трижды в последних 5 встречах, забросив от 4 шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.70, а победа «Ак Барса» — в 2.70.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: Перед началом плей-офф екатеринбуржцы набрали неплохие кондиции на домашнем льду и имеют все шансы еще на одну значимую победу при родных трибунах над соперником, к которому на флажке регулярки возникали вопросы.

    Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: Встреча на «УГМК-Арене» вряд ли перерастет в событийное зрелище ввиду скромных в последнее время атакующих свершений обеих команд и боязни допустить грубые ошибки, влияющие на результат.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.

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    Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 26.03.202517:00. «Автомобилист» начнет серию с победы?
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